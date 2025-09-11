Українська кіберспортивна команда Natus Vincere отримала пряме запрошення на турнір з Counter-Strike 2, що відбудеться цієї осені. Колектив вирушить на Мальту, щоб позмагатися з найкращими командами світу. Це стане черговим випробуванням для гравців та можливістю підтвердити свій високий рівень на міжнародній арені.

Як проходитиме боротьба за трофей?

Чемпіонат Thunderpick World Championship 2025 стане серйозним викликом для NAVI. Команда розпочне свій шлях у груповому етапі, що пройде за системою GSL. Усі матчі на цій стадії гратимуться у форматі best-of-3 (до двох перемог). Лише дві найкращі команди з кожної групи зможуть пройти далі, до стадії плей-оф, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Дивіться також NAVI розпустили вже четверту команду за останні три місяці

Фінальна частина турніру відбудеться за системою Single Elimination, де поразка означатиме виліт з боротьби за головний приз. Усі матчі плей-оф, включно з поєдинком за третє місце, також триватимуть до двох перемог.

Окрім NAVI, прямі запрошення на турнір отримали ще три відомі колективи: The MongolZ , FURIA та Aurora .

, та . Решта чотири учасники з восьми загальних визначаються за результатами закритих кваліфікаційних змагань. Наразі вже відомо, що серед переможців цих кваліфікацій є Team Venom і аргентинська 9z Team.

Ще дві стануть відомі пізніше. Варто зазначити, що The MongolZ наразі займає друге місце в рейтингу найкращих команд, за версією порталу HLTV. FURIA займає сьоме, а NAVI нещодавно впали на дев'яте.

Що відомо про Thunderpick World Championship 2025?

Thunderpick World Championship 2025 – це офлайн-турнір, організований компанією GRID. Чемпіонат пройде з 15 по 19 жовтня на Мальті.

Загальний призовий фонд змагань становить 340 000 доларів. Розподіл грошової винагороди виглядає так:

1 місце – 200 000 доларів.

2 місце – 60 000 доларів.

3 місце – 28 000 доларів.

4 місце – 20 000 доларів.

5-8 місця – по 8 000 доларів.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!