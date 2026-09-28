Перебіг гранд-фіналу та втрачений шанс

У гранд-фіналі змагань Natus Vincere зійшлися у протистоянні з Team Yandex. Фінальний поєдинок завершився з рахунком 0:3 на користь опонентів. Варто зазначити, що Team Yandex – це російська команда, яка виступала оновленим ростером. Попри підсумковий рахунок, український колектив демонстрував гідну гру, пише GosuGamers.

На першій карті ключовим фактором став вибір персонажа Phantom Lancer для керрі суперників Алімжана "watson" Ісламбекова, який завершив гру з показником 10/1/4. Гравці NAVI не змогли підібрати ефективну протидію цій стратегії.

Найбільш драматичною виявилася друга карта. Українська команда здобула суттєву перевагу і в певний момент випереджала суперників на 15 тисяч одиниць золота. Однак серія помилок у важливих битвах дозволила опонентам відіграти дефіцит і здобути перемогу.

Третя гра тривала лише 25 хвилин, за які опоненти захопили домінування на лініях з перших хвилин.

У складі Natus Vincere на турнірі виступали Тарас "gotthejuice" Лінніков, Артем "Niku" Бачкур, Юрій "pma" Проц, Тамір "daze" Токпанов та Станіслав "Riddys" Митрошкін. Особливу увагу привернув мідлейнер "Народжених перемагати" Артем "Niku" Бачкур, який раніше встановив рекорд професійної сцени за кількістю послідовних перемог на персонажі Huskar.

Масштабний кіберспортивний турнір PGL Wallachia Season 9 проходив з 19 – 27 вересня 2026 року у місті Бухарест, Румунія. У змаганнях взяли участь 16 найсильніших команд світу, які розіграли 1 мільйон доларів. Переможці турніру отримали 300 тисяч доларів, тоді як NAVI поповнили свій бюджет на 175 тисяч доларів.

Для українського колективу вихід у фінал такого великого турніру став важливим досягненням на старті нового сезону. Команда вкотре довела свою спроможність змагатися на найвищому світовому рівні та боротися за трофеї.