Команда вилетіла з турніру StarLadder StarSeries Fall 2026 у Барселоні, посівши останнє місце та суттєво погіршивши свої шанси на потрапляння на майбутній Мейджор, інформує 24 Канал.

Історичне фіаско близько?

У протистоянні за виживання на престижному змаганні з призовим фондом у 500 тисяч доларів український колектив поступився ростеру MOUZ із рахунком 1:2 за картами.

Поєдинок розпочався з несподіваного вибору NAVI карти Cache, де після важкої першої половини "народжені перемагати" змогли здійснити камбек і вирвати перемогу. Однак суперники зрівняли рахунок на Inferno, а на вирішальній Mirage повністю переграли українську команду – 13:10, 10:13, 8:13.

Поразка позбавила кіберспортсменів можливості заробити понад 70 балів у системі Valve Regional Standings.

У результаті цього невдалого виступу колектив опустився за межі топ-15 світового рейтингу Valve (16 місце), створивши для себе колосальний тиск перед завершальними турнірами сезону.

Фінський капітан команди дав відверту оцінку поточній формі колективу після завершення матчу.

Додати ще більше тиску зараз справді важко. Ми всі чудово розуміємо, де перебуваємо і наскільки погано граємо. За такої гри ми навіть не заслуговуємо виступати на Мейджорі,

– прокоментував капітан Natus Vincere Алексі "Aleksib" Віролайнен для HLTV.

Попри намагання гравців Валерія "b1t" Ваховського та Ігоря "w0nderful" Жданова утримати команду у грі своїми індивідуальними клатчами, командні дії NAVI виглядали розбалансованими.

Один з моментів майстерності від w0nderful: дивіться відео

Тепер у підопічних Андрія "B1ad3" Городенського залишається останній шанс виправити ситуацію на турнірах ESL Pro League 24 та PGL Masters Bucharest перед остаточним відбором на Мейджор.

Якщо ростер не зможе знайти свою гру в найближчі тижні, український гранд ризикує вперше за тривалий час пропустити найголовніший турнір сезону.