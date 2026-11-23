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Як NAVI виграла чемпіонат світу з Brawl Stars

У гранд-фіналі Brawl Stars World Finals 2026 NAVI обіграла команду FUT з рахунком 4:3 і здобула титул чемпіонів світу, пишуть на сайті NAVI. Турнір проходив із 20 по 22 листопада в Токіо в LAN-форматі, а його призовий фонд становив 1 мільйон доларів. У клубі називають цей результат найкращим в історії організації.

Команда потрапила на турнір практично в останній момент: вона отримала один із вакантних слотів у кваліфікації останнього шансу. Попри це, гравці впевнено пройшли груповий етап і вийшли до плей-оф з другого місця у своїй групі.

У плей-оф першим суперником стала FUT. Той матч видався надзвичайно напруженим, і NAVI виграла його з рахунком 3:2. Далі команда обіграла HMBLE та Elektros, у кожному з цих матчів рахунок був 3:1.

У фіналі знову зустрілися NAVI і FUT. Суперник показав неабияку жагу до перемоги, тож NAVI довелося докласти чимало зусиль, щоб закріпити успіх.

Гравці та призові

Гравці NAVI Nowy297 (Даміан Новаковський) і GeRo (Лукаш Герек) вдруге в кар'єрі стали чемпіонами світу. Для Enraged (Едвард Стоу) це перше чемпіонство, і він уперше підняв над головою омріяний кубок.

За перемогу команда заробила 450 тисяч доларів. FUT отримала 200 тисяч доларів, Elektros зайняла третє місце і забрала 100 тисяч, а Zeta Division на четвертому місці виграла 80 тисяч доларів.

Другий титул за день: Trackmania

Того самого дня NAVI здобула ще одне чемпіонство. Команда NAVI x JOEL виграла OverDrive 2026 Split 3: Major, найбільший онлайн-турнір сезону з Trackmania, і заробила 5 тисяч євро. Особливістю турніру став формат DUO, у якому учасники грали парами. Гравець NAVI Хуберт "mime" Дзедзіц об'єднав зусилля з Філіпом "eLconn21" Шпрунглом із команди JOEL.

Дует розпочав шлях із кваліфікації останнього шансу, що відбулася 7 – 8 листопада. Гравці пройшли верхню сітку без жодної поразки й обіграли TMTAS, BROC та ONIC з однаковим рахунком 3:0.

Через нижню сітку до гранд-фіналу

У плей-оф основного етапу дует спершу переміг Airwalkers з рахунком 3:0. Далі він поступився All Gamers 1:3 і втратив право на помилку. Після цього mime та eLconn21 обіграли RNB (3:1) і BIG (3:0), а у фіналі нижньої сітки здолали Ragnarok з рахунком 3:2.

У гранд-фіналі дует знову зустрівся з All Gamers. Цього разу NAVI взяла реванш за попередню поразку, виграла 3:1 і здобула чемпіонський титул.

Друге місце та 3 тисячі євро отримала команда All Gamers (Otaaaq і Binkss), третє місце та 2 тисячі євро дісталися Ragnarok (Epos і Melioo). У клубі подякували Філіпу за чудову командну гру.