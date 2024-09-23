NAVI побороли власне прокляття – команда виграла ESL Pro League Season 20 з CS 2

Natus Vincere стали тріумфаторами 20 сезону ESL Pro League з Counter-Strike 2. У напруженому матчі їм вдалося здолати темну конячку турніру та врешті-решт зламати надокучливе прокляття.

Нарешті більше не буде мемів про Natus Vincere та їх прокляття фіналів BO5 (5 мап до 3 перемог), адже українська організація нарешті здобула перемогу в подібному форматі, повідомляє Games 24.

До теми NAVI за крок від тріумфу – команда пробилася в гранд-фінал ESL Pro League Season 20 з CS 2

Неймовірний матч став перевіркою на витривалість

Фіналісти подарували шанувальникам кіберспортивного CS 2 справжнє свято, влаштувавши емоційні американські гірки та зігравши усі 5 карт.

До того ж сюрпризи почалися ще на етапі їх вибору, адже Eternal Fire здивували усіх, змінивши власний "пермабан". Турецька команда вирішила залишити NAVI без їх найсильнішої на цю мить мапи Mirage та лишень вдруге в історії своїх офіційних матчів зіграти Anubis.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Продовжили дивувати EF вже на сервері, де у першому раунді протистояння досить впевнено забрали собі пік опонентів Nuke, який до недавніх пір вважався козирем "народжених перемагати" – 13:8.

NAVI не стали відпускати опонентів у відрив та відплатили їм тією ж монетою, забравши їхній пік – вже згаданий Anubis. Щоправда, тут боротьба видалася більш напруженою і якби не фантастичний раунд від iM, то підопічні Городенського, можливо, й не святкували б перемогу 13:11 на цій мапі.

Неймовірний клатч від iM – дивитися відео

Продовживши свій ударний темп, NAVI здобули не менш важку перемогу й у третьому раунді фіналу, яким стала карта Ancient, що скінчилася 13:11 на їх користь.

Здавалося б, залишився лише фінальний ривок, але тут Eternal Fire зібрали усю волю в кулак та продемонстрували, що вони не просто так потрапили до гранд-фіналу, ставши головною сенсацією ювілейного сезону ESL Pro League.

Турецькому колективу вдалося просто таки катком проїхатися по "народженим перемагати" та забрати у свій актив Inferno – розгром 13:4.

Останній раунд на Inferno – перегляньте ролик

Загальний рахунок протистояння став 2:2 і вирішити судилося Dust 2. На ній ми побачили напружений двобій, в якому в кожному з раундів фактично вирішувалася доля всього матчу.

Завдяки індивідуальній майстерності та досвіду, NAVI все ж вдалося оговтатися після провальної Inferno та нарешті зламати власне прокляття, здобувши перемогу на карті 13:10 та 3:2 у BO5 гранд-фіналі ESL Pro League Season 20.

Найважливіший раунд на Dust 2 та неймовірна синергія jL та Aleksib – дивитися ролик

Цікаво! За підсумками турніру звання найкращого гравця (MVP) отримав Юстінас "jL" Лекавічус, а NAVI поповнили власну скарбничку призовими у 170 тисяч доларів.

Отож, "народжені перемагати" виграли 2 з 4 фіналів в які потрапили цьогоріч та зробили серйозну заявку на звання кращої команди року, яке колективу належатиме підтвердити на наступних важливих турнірах – BLAST Premier Fall Final 2024 та шанхайському Мейджорі.