NAVI продовжують шокуватти своїх шанувальників, демонструючи провальну гру, інформує 24 Канал.

Черговий ранній виліт

Матч на виліт у нижній сітці групи B португальського турніру закінчився для "народжених перемагати" поразкою з рахунком 0:2 за мапами на користь оновленого ростера G2.

Першою мапою протистояння стала Ancient, де ініціативою повністю володіли гравці G2, вигравши першу половину в захисті з рахунком 9-3.

Попри спроби NAVI затягнути гру завдяки виграному раунду з купленим на останні гроші екіпіруванням, дивовижний клатч "HeavyGod" в ситуації один проти трьох приніс його команді перемогу з рахунком 13:6.

Крутий раунд: дивіться відео

Друга мапа – Inferno, й справді стала пеклом для NAVI. Потужна атака G2 дозволила їм швидко вирватися вперед та забезпечити комфортне лідерство з рахунком 10:4.

Ціною надзусиль українська організація зуміла повернутися у гру та майже зрівняли рахунок, скоротивши відставання до мінімального – 10:11.

Але в найвідповідальніший момент G2 змогли мобілізувати сили та закрили мапу з рахунком 13:10 на свою користь, зберігши собі життя на турнірі. NAVI знову їдуть додому ні з чим.

Це просто недостатньо хороший рівень гри,

– прокоментував капітан команди NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнен.

Ця невдача стала для NAVI другим поспіль вильотом ще на стадії групового етапу, що вказує на системні проблеми всередині колективу. Індивідуальні показники гравців у цьому матчі виглядають доволі гнітюче.

Лише румунський легіонер Міхай "iM" Іван показав позитивну статистику з рейтингом 1,10, тоді як інші зірки команди буквально провалилися. Зокрема, лідери колективу Валерій "b1t" Ваховський та Ігор "w0nderful" Жданов завершили матч із вкрай низькими оцінками – 0,60 та 0,70 відповідною.

Очевидно, що кожному з нас чогось бракує. Це дуже важко, адже ми наполегливо тренувалися протягом шести тижнів, і вилітати отак на двох турнірах поспіль – це надзвичайно неприємно,

– додав Алексі.

Тепер "народжені перемагати" мають трохи більше двох тижнів, аби розібратися зі своїми проблемами та перезавантажитись. Вже 17 вересня 2026 року стартує наступний важливий турнір – StarLadder StarSeries Fall 2026.