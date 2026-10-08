Що означає ця перемога для обох команд?

Серія була напруженою: PARIVISION програла Inferno з рахунком 8:13, але виграла Cache (13:10) та Mirage (13:11). Для Natus Vincere ця поразка стала невеликим ударом по шансах на кваліфікацію до Major у Сінгапурі, адже вихід у плей-оф майже гарантував би їм місце на турнірі. Утім, результати, які команда показала раніше на ESL Pro League, залишили їй 89% шансів на кваліфікацію, пише HLTV.

Для PARIVISION цей результат особливо важливий. Команда вперше обіграла Natus Vincere в нинішньому складі. Це також підтверджує, що рішення залишити HObbit у команді назавжди було правильним. Тепер PARIVISION має шанс здобути найкращий результат на турнірі такого рівня за останній час.

Як проходила серія?

На Inferno Natus Vincere впевнено виграла перші раунди. Вона перемогла в ранньому протистоянні форс-бай на стороні захисту (так називають раунди, коли команда купує зброю за обмеженої кількості грошей) і більше не втрачала контролю. PARIVISION вдалося зберегти економіку й провести чимало повноцінних закупівель, але Міхай "iM" Іван раз у раз робив важливі мультикіли й зривав їхні атаки.

На Cache PARIVISION першою набрала перевагу на стороні захисту. Хоча позиція команди на точці B була значно слабшою, Natus Vincere недостатньо скористалася цим. Вона виграла раунд форс-бай після зміни сторін і, здавалося, мала перевернути карту на свою користь, однак помилки проти слабких закупівель суперника повернули PARIVISION в гру. Команда не змарнувала шанс.

У вирішальній грі на Mirage Natus Vincere не впоралася з нетиповим для цієї карти швидким темпом нападу PARIVISION і програвала 0:5. Четверо вбитих iM за раунд повернули надію, проте ще одна помилка проти слабкої закупівлі дала PARIVISION змогу вийти на перерву з рахунком 8:4.

У другій половині Natus Vincere перехопила ініціативу на стороні нападу, використала імпульс виграного пістолетного раунду й зрівняла рахунок. Далі команди відповідали одна одній. На раунд, у якому Ігор "w0nderful" Жданов вбив чотирьох суперників, PARIVISION відповіла успішним стеком на точці А. Серію вирішило розмінування в останню секунду.

Хто відзначився за статистикою?

Найкращим гравцем серії став xiELO з рейтингом 1,41 (63 вбивства та 45 смертей). Для 20-річного гравця PARIVISION це суттєвий внесок у перемогу. У Natus Vincere найкраще виступив w0nderful: 63 вбивства, 40 смертей і рейтинг 1,38. Iм завершив серію з рейтингом 1,23.

Серед решти гравців Natus Vincere Валерій "b1t" Ваховський показав результат 0,92, Алексі "Aleksib" Віролайнен – 0,85, а Дрін "makazze" Шакірі – 0,83.