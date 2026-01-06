Natus Vincere перемогли росіян і пройшли на BLAST Slam VI

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere успішно завершила кваліфікаційний етап перед турніром BLAST Slam VI з Dota 2. Вирішальні матчі принесли команді непросту, але принципову перемогу, яка відкрила шлях до великого міжнародного чемпіонату.

Яким був шлях NAVI до BLAST Slam VI?

Кваліфікація RES Unchained 3 стала для NAVI серйозним випробуванням на стабільність, витримку та гнучкість у грі. Українська команда провела три матчі, кожен з яких завершився з однаковим рахунком 2:1, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

У стартовому поєдинку NAVI зустрілися з колективом Pipsqueak+4. Матч не був легкою прогулянкою, попри те, що суперник не входив до числа фаворитів відбору. Команда змогла нав’язати боротьбу, але в ключові моменти гравці Natus Vincere діяли точніше та майстерніше, що й дозволило закрити серію на свою користь.

У півфіналі кваліфікації на NAVI чекав матч проти 1w. Ця зустріч також затягнулася на три карти й вимагала максимальної концентрації. Український склад продемонстрував уміння адаптуватися по ходу серії та знаходити робочі рішення навіть у складних ігрових ситуаціях. У підсумку NAVI знову святкували перемогу з рахунком 2:1.

Фінал відбору проти PARIVISION став кульмінацією боротьби. Серія вийшла по-справжньому драматичною. У першій карті NAVI пішли на нестандартні рішення у драфті, зокрема використали Pugna на позиції керрі та Kez у центрі карти. Експеримент виявився ризикованим і не приніс результату – команда поступилася та опинилася за крок від поразки в усьому відборі. Однак у двох наступних матчах Natus Vincere повернулися до більш звичних і перевірених піків, що дозволило стабілізувати гру, краще контролювати темп і двічі переломити хід подій на пізніх стадіях матчів. Саме впевнена гра в лейті стала ключовим фактором успіху у вирішальній серії.

Таким чином NAVI вибороли єдиний слот від кваліфікації RES Unchained 3 та офіційно гарантували собі участь у BLAST Slam VI.

Що відомо про BLAST Slam VI?

Сам турнір BLAST Slam VI пройде з 3 по 15 лютого 2026 року, пише Liquipedia.

Груповий етап відбудеться з 3 по 5 лютого в онлайн-форматі, тоді як фінальна стадія запланована на 13 – 15 лютого та пройде на Мальті.

У змаганнях візьмуть участь дванадцять команд, які розіграють призовий фонд у розмірі 1 мільйон доларів.

Поточний ростер NAVI з Dota 2 складається з чотирьох українських гравців та одного учасника з Киргизстану.

Тарас "gotthejuice" Лінніков (керрі, Україна).

Артем "Niku" Бачкур (мідлейн, Україна).

Юрій "pma" Проц (офлейн, Україна).

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (саппорт, Киргизстан).

Станіслав "Riddys" Мітрошкін (саппорт, Україна).

Для організації це ще один шанс заявити про себе на міжнародному рівні та перевершити попередній результат у серії BLAST, де команда раніше зупинилася на стадії чвертьфіналу.