Повернення до Данії та фінал у сонячній Португалії

Турнір розпочнеться вже 26 серпня і триватиме до 6 вересня. Груповий етап прийматимуть студії BLAST у Копенгагені, а вирішальні битви пізніше перенесуть на Super Bock Arena у португальському місті Порту. Загальний призовий фонд змагань становить 1 мільйон 100 тисяч доларів, розповідають NAVI на своєму сайті. Гравці змагатимуться не лише за гроші, а й за бали в рейтингу, які визначають позиції команд на світовій арені.

Перший суперник та історія протистояння

Суперником "Народжених перемагати" у групі А став американо-німецький колектив M80. Команди зійдуться в поєдинку формату "найкращий з трьох" 26 серпня о 17:00 за київським часом. Це протистояння має особливий підтекст, адже протягом 2026 року ці суперники ще не зустрічалися на офіційному рівні в межах великих турнірів.

NAVI CS2 розпочнуть свою кампанію в групі А, де їхнім першим суперником стане американо-німецький склад M80,

– прокоментував представник прес-служби організації Natus Vincere.

Цікаво, що історія їхніх зустрічей у 2025 році завершилася з рівними результатами. Тоді українці впевнено обіграли M80 на PGL Astana з рахунком 2 : 0, проте пізніше опоненти змогли взяти реванш у Лондоні.

Склад групи та шанси на плей-оф

Окрім M80, до групи А потрапили такі сильні команди, як G2, Aurora, FURIA, paiN, Spirit та DENDELE CS. Система проведення передбачає, що лише три найкращі колективи з кожної вісімки пройдуть у наступну стадію. Переможець групи отримає величезну перевагу у вигляді прямої путівки до півфіналу, що значно скорочує шлях до головного призу у 250 тисяч доларів.

Зараз NAVI продовжують підготовку, фокусуючись на вивченні стратегій опонентів. Попри насичений календар, колектив ставить собі за мету лише перемогу, адже успішний старт у Копенгагені дозволить гравцям почуватися впевненіше під час плей-оф у Португалії.