Грандіозний розмах та правила турніру

Масштабний чемпіонат пройде з 19 до 27 вересня у столиці Румунії, Бухаресті. Шістнадцять колективів розіграють солідний призовий фонд у розмірі 1 мільйона доларів, йдеться в оголошенні NAVI.

Змагання розпочнуть із групового етапу за швейцарською системою, де всі матчі зіграють у форматі best of 3. За підсумками цієї стадії вісім найкращих команд вийдуть у плей-оф, а решта колективів залишить змагання. Переможця визначать у плей-оф за системою Double Elimination, а доля головного трофея вирішиться у гранд-фіналі best of 5.

Хто зіграє проти NAVI та розклад першого дня

Склад учасників турніру виявився дуже різноманітним та інтригуючим. Разом із NAVI за 1 мільйон доларів змагатимуться такі відомі колективи, як MOUZ, LGD Gaming, Xtreme Gaming, Aurora Gaming, GamerLegion, 1win Team, Hokori, Team Nemesis та Yakult Brothers. Особливу увагу привертає команда PlayTime з Перу, яка зібрала оновлений ростер із колишніми гравцями LGD. Також на Tier 1 сцену пробилися маловідомі колективи Conventus Stellarum та Pibbles Corp, які отримали шанс проявити себе на найвищому рівні.

Серед усіх учасників чотири колективи нещодавно виступали на The International 2026. Найкращий результат серед них показала Team Yandex, яка взяла бронзові нагороди. Aurora Gaming та GamerLegion завершили головний турнір року на 9 – 13 місцях, а Xtreme Gaming посіла 14 – 15 сходинки. Окрім того, у змаганнях візьмуть участь Team Cobra та Pipsqueak+4. У складі останньої грає один українець. У складі китайської Team Cobra знову зіграють разом Parker та StingeR.

Організатори вже оприлюднили розклад стартового ігрового дня, який розпочнеться 19 вересня:

О 10:00 за київським часом 1win Team зіграє проти Team Nemesis, а Xtreme Gaming зустрінеться з Pibbles Corp.

О 13:00 на корт вийдуть Conventus Stellarum проти PlayTime, а український колектив Natus Vincere розпочне свій шлях матчем проти Hokori .

. О 16:00 Aurora Gaming зіграє з Pipsqueak+4, а GamerLegion екзаменуватиме Team Cobra.

Вечірній блок о 19:00 закриють протистояння Team Yandex проти MOUZ та LGD Gaming проти Yakult Brothers.

Підготовка та подальші плани українського гранда

Попри тривалі кадрові перестановки після The International 2026, які вплинули на формування складів багатьох учасників, організатори очікують видовищних матчів. Для NAVI цей турнір стане ідеальним майданчиком для перевірки власних сил.

Раніше українська команда успішно подолала кваліфікації на два інші великі онлайн-турніри – BLAST SLAM VIII та BLAST SLAM IX. Ці чемпіонати відбудуться з 29 вересня до 11 жовтня та з 20 до 29 листопада відповідно, а на кожному з них гравці розіграють по 750 тисяч доларів.