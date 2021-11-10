Навіть зіграти можна: блогер показав, який вигляд має гра Forza Horizon 5 на PC без відеокарти

Блогер вирішив показати, який вигляд матиме відеогра Forza Horizon 5, якщо її запустити на PC без відеокарти. Виявляється, що навіть у такому випадку в неї можна повноцінно пограти.

Учора зранку відбувся офіційний реліз нової частини в популярній серії Forza Horizon. Варто відзначити, що ця подія пройшла дуже вдало, а Філ Спенсер вже написав, що в цю гру зіграло 4,5 мільйона геймерів. Також він додав, що жодна відеогра в історії Xbox Game Studios не стартувала так успішно.

До теми Мексиканці в захваті: блогер показав, який вигляд мають локації з Forza Horizon 5 у реальності

Напевно, сподобалася ця гра й головному герою цього матеріалу, який вирішив провести цікавий експеримент. Отже, автор ютуб-каналу RandomGaminginHD показав, який вигляд має гра Forza Horizon 5 на PC без відеокарти. Для цього він використав процесор AMD Athlon 3000G з вбудованим графічним ядром Vega 3, а також йому знадобилося 16 гігабайтів оперативної пам'яті.

Виявляється, що навіть цього достатньо для того, щоб не лише запустити відеогру, а й повноцінно грати. Також цікаво, що в цьому випадку ентузіаст навіть не використовував сторонні програми для налаштування графіки. Він відзначив, що достатньо стандартних, які можна знайти у самій відеогрі.

Спершу блогер запустив відеогру з мінімальними налаштуваннями графіки та роздільною здатністю 1080p. У цьому випадку він отримав 35 кадрів у секунду, а тому ентузіаст вирішив продовжити свій експеримент. Він запустив Forza Horizon 5 з роздільною здатністю 720p та знову використав мінімальні налаштування графіки. Цікаво, що цього разу він отримав ті ж 35 кадрів в секунду, тобто без особливих змін.

Напевно, неважко здогадатися, який вигляд в обох випадках мала гра Forza Horizon 5. Щоправда, користувачам мережі сподобалася й така версія цієї відеогри (майже 400 тисяч переглядів). У коментарях до цього відео вони похвалили розробників з Playground Games за такий високий рівень оптимізації цього проєкту.

Який вигляд має відеогра Forza Horizon 5 на PC без відеокарти: відео

, що реліз Forza Horizon 5 відбувся 9 листопада на PC (Steam та Microsoft Store), Xbox Series, Xbox One, а також вона одразу ж доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass.