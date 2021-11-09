Офіційний реліз відеогри Forza Horizon 5 відбувся лише кілька годин тому, щоправда, вже можна стверджувати, що він пройшов дуже вдало. Річ у тім, що цей проєкт отримав високі оцінки від критиків, а найголовніше, що в цю відеогру вже встигло зіграти майже мільйон геймерів. Хоча до релізу це могли зробити лише власники найдорожчого видання чи передплатники Xbox Game Pass, які придбали апгрейд до Premium Edition.

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Тобто шанувальників цього жанру дуже зацікавила нова частина з серії Forza Horizon. Напевно, сподобалася вона й автору ютуб-каналу ElAnalistaDeBits, який вирішив взятися за цікаву роботу. Блогер захотів порівняти реальну Мексику з її віртуальною версією, яка представлена у Forza Horizon 5. Виявляється, що розробники добряче попрацювали, а в п'ятій частині можна знайти чимало реальних локацій. Варто відзначити, що йдеться не лише про пам'ятки архітектури, а й про різноманітні природні об'єкти (гори чи узбережжя).

Можна побачити, що розробники намагалися детально відтворити не лише визначні місця, а й територію біля них. Наприклад, біля деяких будівель можна помітити схожі дерева чи навіть торгові палатки. Автори додали у п'яту частину навіть ті локації, які навряд чи можна відвідати, сидячи в автомобілі. З цікавого ще варто відзначити стародавні храми, які розробники з Playground Games дуже детально відтворили.

Варто відзначити, що запис ElAnalistaDeBits вже зібрав понад 250 тисяч переглядів, а також неймовірну кількість позитивних відгуків від мексиканців. А один з користувачів платформи Reddit написав, що розробники детально відтворили навіть його невелике містечко, про яке знають лише місцеві жителі. Він пожартував, що інформація про це місто з'являлася в ЗМІ лише одного разу, коли йшлося про незаконну риболовлю в цьому регіоні.

Який вигляд мають локації з Forza Horizon 5 у реальності: відео

Нагадаємо, що реліз Forza Horizon 5 відбувся на PC (Steam та Microsoft Store), Xbox Series, Xbox One, а також вона одразу ж доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass. Усього існує три видання відеогри: Standard (60 доларів), Deluxe (80 доларів) та Premium (100 доларів).