Пасхалки у відеоіграх вже давно стали звичним явищем. Напевно, жоден сучасний проєкт не може обійтися без різноманітних оригінальних секретів. Не стала винятком й гра Call of Duty: Vanguard, яка вийшла лише вчора.

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Геймери, які зіграли в цю відеогру, знайшли в ній невелику палахку на мем "Press F to pay respects" ("Натисніть F, щоб віддати данину поваги"). Нагадаємо, що цей мем з'явився одразу ж після релізу гри Call of Duty: Advanced Warfare. У цій відеогрі є сцена, де головний герой відвідує похорони свого товариша, який помер на війні. Саме під час цієї драматичної сцени на екрані й з'являється підказка від розробників, яка стала культовим мемом.

Напевно, це один з найпопулярніших геймерських мемів. Але найцікавіше, що розробником обох вищезгаданих ігор є Sledgehammer Games. Тобто представники цієї студії вирішили висміяти свою ж підказку.

Оригінальна сцена з Call of Duty: Advanced Warfare: відео

Отже, у відеогрі Call of Duty: Vanguard можна отримати досягнення (трофей), яке називається "F". Зробити це досить просто, а загалом для цього потрібно лише підірватися на своїй гранаті. Напевно, зробити щось таке можна навіть випадково. Щоправда, важливо відзначити, що отримати цю "ачівку" можна лише під час проходження сюжетної кампанії.

Пасхалка на мем у Call of Duty: Vanguard: відео

Геймери жартують, що в грі Call of Duty: Vanguard є й інша пасхалка на цей мем. Річ у тім, що в одній зі сцен потрібно натиснути клавішу "F" для того, щоб провести час зі своєю сім'єю.

Багатофункціональна клавіша / Фото з твітера Kevin Rygg

Нагадаємо, що реліз відеогри Call of Duty: Vanguard відбувся на PC (Battle.net), PlayStation та Xbox. А всього існує три її видання: Standard (60 доларів), Cross-Gen Bundle (70 доларів) та Ultimate (100 доларів).