Сьогодні відбувся реліз відеогри Call of Duty: Vanguard, яка розроблювалася студією Sledgehammer Games. Ми вже неодноразово розповідали про цей проєкт, а тому сьогодні пропонуємо ознайомитися з першими його оцінками.

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Варто розпочати з того, що компанія Activision зняла ембарго на публікацію оглядів в останній момент. Саме тому відповідні матеріали з'явилися в мережі лише сьогодні, а деякі навіть після офіційного релізу Call of Duty: Vanguard. Загалом журналісти досить тепло зустріли нову відеогру, щоправда, ідеальною її важко назвати. Наприклад, на агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у нової частини Call of Duty зараз 80 балів зі 100 (17 оглядів), а рекомендують її 88% критиків. На Metacritic такий розподіл є, а тому отримати повноцінну оцінку змогли лише дві версії відеогри:

PC – 82 бали (4 огляди)

PlayStation 5 – 77 балів (14 оглядів)

Варто додати, що в Black Ops Cold War (2020 рік) на OpenCritic зараз 76 балів (149 оглядів), а в Modern Warfare (2019 рік) – 81 бал (151 огляд).

Загалом критики сходяться на думці, що Call of Duty: Vanguard може не сподобатися геймерам, яких цікавить лише сюжетна кампанія. На їхню думку, цього разу вона вийшла нудною та шаблонною. У своїх оглядах журналісти пишуть, що місії однотипні, а загалом в розробників не вийшло повністю розкрити всіх основних персонажів. А от хвалять відеогру за мультиплеєр, зомбі-режим та технічну складову. Особливо критики відзначають графіку, оптимізацію, динамічність битв, різноманітність ігрових мап, а також новий багатокористувацький режим.

Наостанок варто відзначити, що реліз гри Call of Duty: Vanguard відбувся на PC (Battle.net), PlayStation та Xbox. А всього існує три її видання: Standard (60 доларів), Cross-Gen Bundle (70 доларів) та Ultimate (100 доларів).

Релізний трейлер відеогри Call of Duty: Vanguard: відео