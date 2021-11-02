У мережі продовжує з'являтися інформація про наступну частину Call of Duty, яка має вийти у 2022 році. Цього разу про цей проєкт досить детально вирішив розповісти один з представників авторитетного порталу VGC.

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Варто розпочати з того, що він частково підтвердив інформацію, якою нещодавно поділився інсайдер з нікнеймом RalphsValve. Згідно з даними журналіста VGC, події нової відеогри розгорнуться у всесвіті Modern Warfare (2019 року). У центрі історії знову опинитися загін Task Force 141, щоправда, цього разу його представники будуть протистояти колумбійським наркокартелям.

Також він підтвердив, що сюжетна кампанія буде похмурою та жорстокою, а загалом розробники хочуть розповісти історію про спецоперації, а не про масштабні війни. Саме тому в грі майже не буде танків, літаків чи іншої важкої техніки. Журналіст відзначив, що розробники оновили штучний інтелект, а тому зараз NPC будуть реалістичніше реагувати на дії геймерів. Також у грі мають з'явитися нові заскриптовані анімації, наприклад, зброя може заклинити, а руки протагоніста в певні моменти можуть труситися.

Згідно з даними журналіста, у цій відеогрі має з'явитися й новий багатокористувацький режим, який схожий на "Hazard Zone" з Battlefield 2042 (PvPvE). Цікаво, що в стандартному мультиплеєрі мають з'явитися не лише нові мапи, зброя та оперативники, а й старі, які були в оригінальній Modern Warfare 2 (2009 рік). Також представник VGC відзначив, що одночасно з релізом цієї гри має вийти й нова мапа для Warzone. Він написав, що для її створення Infinity Ward використовує фрагменти мап з Modern Warfare 2.

Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично. А особливо у випадку відеогри, яку ще навіть офіційно не анонсували.

Трейлер відеогри Call of Duty: Modern Warfare 2: відео