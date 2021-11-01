Уже 5 листопада відбудеться реліз нової частини в популярній серії Call of Duty. Загалом про цей проєкт відомо майже все, а тому інсайдери вже починають ділитися інформацією про його наступника, який вийде у 2022 році. Варто відзначити, що кілька тижнів тому ми вже розповідали про цю відеогру.

Детальніше Сиквел Modern Warfare та війна з картелями: у мережі з'явилися перші чутки про Call of Duty 2022

Якщо коротко, то авторитетний інсайдер Том Хендерсон тоді розповів, що гра Call of Duty 2022 є сиквелом Modern Warfare, а загалом у ній буде розповідатися про групу спецпризначенців, які борються з наркокартелями. Одразу ж варто відзначити, що сьогоднішній інсайдер не лише підтвердив цю інформацію, а й розповів чимало нового.

Отже, користувач з нікнеймом RalphsValve у своєму твітері написав, що нова частина буде називатися Call of Duty Modern Warfare II. Згідно з його даними, у центрі історії опиняться військові, які таємно воюють з картелями. Але найцікавіше, що нова гра має отримати рейтинг "M" ("для дорослих"). Начебто в цій відеогрі буде жорстока, безжальна та доросла кампанія, а в самій історії, яку планують розповісти автори, не буде переможців.

Також у новому шутері буде система моралі, яка схожа на ту, яка з'являлася у грі Red Dead Redemption 2. Інсайдер відзначив, що у відеогрі будуть реалістичні анімації поранень та смерті, а також "живий" протагоніст. Начебто в певні моменти він буде важко дихати, а його руки можуть навіть трястися. З цікавого він ще розповів, що в грі буде дуже реалістична зброя, а іноді вона може навіть заклинити.

Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично. А особливо у випадку відеогри, яку ще навіть офіційно не анонсували.

Трейлер відеогри Call of Duty Modern Warfare (2019 рік): відео