10 найдовших відеоігор усіх часів

Деякі ігри можуть забрати не один тиждень вашого життя, якщо ви хочете пройти хоча б основну кампанію, не кажучи вже про додаткові завдання й дослідження світу. Постійне вдосконалення технологічних можливостей призводить до постійного розширення функціональності, карт, а також кількості й тривалості завдань. Ось кілька проєктів, які змусять вас надовго випасти з реального світу у віртуальний.

Оскільки 100% проходження є досить суб'єктивним моментом, у цьому списку основна увага приділятиметься саме кампанії та часу, необхідному на її завершення.

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Gran Turismo 4 – 77 годин

Хоча гоночні ігри можна віднести до категорії "нескінченних", більшість ігор серії Gran Turismo мають окрему кампанію, а Gran Turismo 4 виділяється як найдовша в серії з великим відривом.

У цій кампанії ви візьмете участь у складних перегонах у багатьох категоріях транспортних засобів, поповнюючи свою колекцію автомобілів, щоб стати найкращим гонщиком.

My Time at Sandrock – 78 годин

У симулятори життя можна грати нескінченно, але багато з них пропонують кампанію, яка охоплює всю функціональність гри, поступово знайомлячи нас із нею – від азів до найскладніших можливостей.

My Time at Sandrock – один з найкращих прикладів у цій категорії. Зосереджуючись на будівництві, а не на фермерстві, Sandrock має чудову історію, наповнену колоритними персонажами, а також дивовижну кількість таємниць та екшену.

Дивіться трейлер My Time at Sandrock: відео

Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past – 78 годин

Ремейк Dragon Quest 7 для 3DS має перевагу над оригіналом, розтягнувши час проходження гри трохи довше, ніж раніше. Це викликало критику з боку деяких гравців, але це гра серії Dragon Quest, тож це не означає, що це поганий час, навіть якщо вона не має найкращого темпу. Це весела пригода про пошук таємничої мапи та повернення світу втрачених континентів.

Story of Seasons: Trio of Towns – 79 годин

Як і Sandrock, Story of Seasons – це симулятор ферми/життя, який має відповідну кінцівку, де ваш персонаж повільно старіє в міру проходження гри, дозволяючи вам прожити повноцінне життя мирного фермера, роблячи всілякі речі для своїх друзів і сусідів. Звісно, щоб прожити ціле життя, потрібен певний час, і до моменту появи титрів ви зробите більшу частину того, що може запропонувати гра.

Harvest Moon: Back to Nature – 80 годин

Ще одна ферма. Гра має багато ітерацій у серії під різними назвами, але ця – набагато довша за всі інші ігри Harvest Moon.

Ігровий процес Harvest Moon: Back to Nature: відео

Persona 3: FES – 82 години

Основна історія Persona 3 завершується через 82 години. Розширена версія проєкту під назвою Persona 3 FES була випущена роком пізніше, але виявилось, що на основну кампанію тепер можна витратити на дві години менше.

Попри це Persona 3 FES містить більше загального контенту, ніж базова версія. Пройшовши її, можна розраховувати на 140 годин гри.

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Monster Hunter Freedom Unite – 100 годин

Тривалість цієї гри різні оглядачі оцінюють в 98-100 годин. Вона є найдовшою кампанією Capcom. Вперше випущена в Японії як Monster Hunter Portable 2nd G, Unite є розширеною версією Monster Hunter Freedom 2.

Попри те, що до титрів ви зможете добратися вже через 98-100 годин, Monster Hunter Freedom Unite має приблизно 459 годин контенту для тих, хто завершує гру повністю.

Дивіться трейлер Monster Hunter Freedom Unite: відео

Persona 5 Royal – 101 година

Persona 5 і без того була найдовшою грою в серії Persona, але додайте до неї додаткову сюжетну арку та персонажів, які входять до Королівського видання, і ви отримаєте одну з найдовших ігор усіх часів.

Середній час проходження цієї історії становить 101 годину. Royal, як і багато ігор у цьому списку, є розширеною версією раніше випущеної гри.

Наразі це найдовша гра в серії Persona, якщо тільки майбутня Persona 6 не змінить її.

Kerbal Space Program – 115 годин

Кампанія Kerbal Space Program має багато складних місій, але є одна місія, яка знаменує собою кінець гри, і вона доречно називається The Ultimate Challenge. Все, що вам потрібно зробити — це взяти один корабель, приземлитися на 14 планетах і благополучно повернутися додому.

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Library of Ruina – 118 годин

У Library of Ruina, граючи за бібліотекаря, ви повинні битися з гостями, щоб перетворити їх на книги і зробити свою бібліотеку сильнішою, з метою знайти одну ідеальну книгу. Окрім захоплюючих боїв, ця гра має розгорнуті сюжетні сцени, розказані у стилі візуального роману — це пояснює, чому вона займає так багато часу, навіть для найшвидших гравців.