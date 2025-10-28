Гравець Battlefied 6 встановив рекорд з дальності снайперського пострілу – фантастичне відео

Мережу підкорило відео від гравця Battlefield 6, який здійснив неймовірний постріл, що, ймовірно, є новим рекордом дальності у популярному шутері.

Шанувальник популярного шутера вразив спільноту шикарним пострілом, повідомляє 24 Канал з посиланням на thrower.wt у TikTok.

Рекордна відстань?

Вихід Battlefield 6 став справжнім успіхом для Electronic Arts, а геймери отримують насолоду від захопливого ігрового процесу новинки.

Як і в будь-якій відеогрі зі змагальними елементами, у соцмережах гравці міряються між собою різними статистичними показниками чи видовищними моментами.

Виділився в цьому плані користувач TikTok під ніком thrower.wt, який поділився своїм дивовижним пострілом зі снайперської гвинтівки.

За словами героя відео, він понад 14 років займається "снайпінгом" саме в іграх серії Battlefield, тож навіть без спеціального приладу для зброї Rangefinder, він все ще має порох в порохівницях.

Дальній постріл у грі – дивіться відео

Отож, thrower.wt побачив опонента на іншому кінці мапи, розрахував відхилення, прицілився та здійснив постріл, який хедшотом вбив ворога на відстані у 1 183 метри.

Сам автор зазначив, що це, ймовірно, рекордний постріл у грі, а ролик набрав понад 1,4 мільйона вподобань та більш як 12.4 мільйони переглядів.

Одначе, недовге дослідження платформи, показує, що є геймери, яким підкорювалися ще більш дальні постріли, хоча й не такі видовищні.

Наприклад користувач syn.bf вразив опонента на відстані у 1800 метрів.

Його хайлайт – перегляньте ролик

Отож, неможливо визначити хто зараз є тримачем цього рекорду у BF 6, одначе це аж ніяк не применшує досягнення thrower.wt та не відбере мільйонні перегляди у його відео.