Concord – це слово ще довго буде снитися усім людям, причетним до головного провалу 2024 року та, ймовірно, в усій історії Sony.

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Невже гру повернуть?

Одначе, останні події свідчать про те, що гру може очікувати спроба повернення.

Користувач Reddit під ніком theonewithcats поділився на платформі цікавим спостереженням. Геймер помітив, що файли Concord на платформі Steam все ще оновлюються попри її закриття. До того ж останній апдейт датується 8 жовтня.

Невдовзі пост був видалений модераторами порталу, але шанувальники Sony вже встигли побудувати припущення про те, що скандальний проєкт можуть готувати до повернення, перетворивши його на безкоштовний.

Трейлер гри – дивіться ролик

Важко передбачити яким буде майбутнє Concord, якщо він і справді позбудеться своєї ціни в 1199 гривень (Steam та EGS).

З одного боку, на гру може очікувати наплив зацікавлених геймерів, які захочуть самотужки розібратися чи заслужила вона на такий провал на релізі. З іншого, зовсім не ціна була тим фактором, який "вбив" цей довгобуд від Sony, а без суттєвих змін геймдизайну та підходу до проєкту, його навряд чекатиме успішне відродження.

Так чи інакше, поки що це все лише чутки, хоча й дуже цікаві.