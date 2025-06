Виконавець ролі Майкла у GTA 5 назвав найгіршу місію в грі – думка збігається з геймерською

Нед Люк, відомий роллю Майкла у Grand Theft Auto 5, прокоментував один з дописів у соцмережі, який критикував відому місію з гри. Актор неочікувано погодився з думкою геймерів.

У кожного геймера є улюблена місія у GTA 5 і цілком нормально, що смаки можуть суттєво відрізнятися. Однак коли мова заходить про найгіршу, то думки більшості сходяться, повідомляє 24 Канал.

Пекельна для гравців та для актора

Однією з найбільш ненависних серед фанатів GTA 5 місій гри є "Did Somebody Say Yoga?".

У цьому не надто захопливому сегменті, гравцю доводиться пройти серію QTE (механіка, коли гравцю пропонують виконати певну дію за допомогою натискання конкретних клавіш/кнопок в потрібний момент, – ред.) аби Майкл повторював вправи з йоги на занятті зі своєю дружиною та її інструктором.

Для багатьох геймерів ця місія стала лише недоречною та нудною вставкою у динамічний ігровий процес проєкту. Нещодавно сторінка GTAVI_Countdown у соцмережі X пригадала сумнозвісну сцену та назвала її найгіршим моментом у GTA 5.

Несподівано у коментарях до допису з'явився виконавець ролі Майкла актор Нед Люк, який теж виявився не в захваті від йога-місії, хоча й дещо з інакшої причини.

Однозначно найгірша для зйомки. Потів як проклятий 8 годин,

– написав він.

Така реакція знайшла підтримку серед фанатів GTA 5, а GTAVI_Countdown відповіли дотепним мемом.

Сподіваємось, що в GTA 6 нас не очікуватиме сиквел "Did Somebody Say Yoga?", хоча були б не проти повернення Майкла, адже його яхту вже побачили у другому трейлері гри.