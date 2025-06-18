Найбільшим хітом першого півріччя 2025 року стала Clair Obscur Expedition 33 яку, втім посунули з лідерської позиції за рейтингом рецензій, інформує 24 Канал.

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Технічно нова гра

Невдовзі після релізу, дебютний проєкт французької Sandfall Interactive став найрейтинговішою грою 2025 року серед критиків за версією Metacritic.

Одначе, такий тріумф протримався не надто довго.

З балом рецензій у 93 зі 100 можливих, Expedition 33 опустилася на 2 сходинку рейтингу, пропустивши вперед The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom з її 95 пунктами.

Трейлер TOTK: дивіться відео

Обізнані геймери можуть здивуватися, адже продовження культової серії Nintendo вийшло у 2023 році, але все не так просто.

Річ у тому, що після виходу консолі Switch 2, остання велика "зельда" отримала версію для цієї платформи, яка за правилами Metacritic вважається новою грою.

Звісно, є питання щодо раціональності подібної оцінки, особливо з огляду на те, що оригінальна Tears of the Kingdom має ще вищий бал – 96/100.

Так чи інакше, наразі рейтинг 2025 року сформований саме таким чином та буде й надалі змінюватися з плином часу та виходом нових проєктів.