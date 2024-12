Це найгірші ігри 2024 року: 10 релізів, які вам краще оминати

Рік наближається до завершення, тож ми поспішаємо згадати все найкраще, у що грали. Однак неможливо повністю оцінити й зрозуміти цінність цих проєктів, не порівнявши їх з повними протилежностями.

Цього року було чимало розчарувань: хтось випускав посередні ігри, хтось викликав справжнє обурення, а на декого чекав настільки гучний провал, що він призводив до закриття всієї студії. 24 Канал зібрав 10 найгірших ігор 2024 року.

Alone In The Dark

Відразу кілька спеціалізованих видань цьогоріч назвали Alone In The Dark однією з найгірших ігор 2024 року. Чим же вона це заслужила? Насправді гра не була аж настільки поганою, маючи кілька плюсів, але вона не виправдала надій фанатів на якісне повернення.

Нова Alone in the Dark 2024 року була задумана як відродження однойменної гри 1992 року. Оригінальна версія стала першопрохідцем у жанрі survival horror, а наступні частини продовжили розвивати цей жанр, так само як і численні інші ігри цього жанру від інших розробників. Тож можна собі уявити, наскільки великими були очікування деяких гравців до проєкту, який буквально започаткував жанр. Це ніби отримати нову частину Dark Souls, яка була би схожою на будь-яку посередню "бродилку".

Alone in the Dark: Illumination вийшла у 2015 році й була зустрінута досить суворою критикою через власні недоліки. Тому версія 2024 року повинна була повернути серію для широкої аудиторії, водночас надавши серйозний фан-сервіс давнім шанувальникам. У грі використано підхід, подібний до нещодавніх ремейків Resident Evil, зокрема, змінено перспективу камери.

На жаль, це "відродження жанру" не було успішним. Alone in the Dark не виправдала фінансових і фанатських очікувань, отримала купу критики й низькі оцінки. На жаль, це призвело до закриття Pieces Interactive її материнською компанією Embracer Group.

Concord

Ця гра розроблялась довго і повинна була стати справжнім хітом. Принаймні, так очікували розробники. Натомість Concord був одним із найбільших провалів року в усіх планах, у тому числі й фінансовому.

В цю гру заходили буквально одиниці користувачів, а відгуки сипалися жахливі. Тож у результаті вона пропрацювала всього два тижні, перш ніж студія вирішила зупинити сервери. Хоча геймплей гри був не найгіршим, багато фанатів лишилися незадоволені зовнішнім виглядом персонажів, відсутністю унікальних і свіжих ідей, технічними проблемами, біднуватим контентом.

Великою проблемою стала також ціна. У жанрі, де домінують безкоштовні ігри, Concord стартував з ціною в 40 доларів, що стало бар'єром для фанатів Overwatch 2, Apex Legends та інших проєктів.

Ця гучна невдача призвела до закриття студії Firewalk Studios. Компанія вклала в гру чималі гроші й усе втратила, оскільки після закриття серверів повернула всім кошти за куплені копії гри.

LEGO Horizon Adventures

Ця гра не змогла привернути увагу жодної зі своїх двох цільових аудиторій – дітей та давніх фанатів серії Horizon. Користувачі зазначили, що ця франшиза все-таки не дуже добре піддається формату LEGO. Гру назвали "прісною", а дизайн рівнів "обмеженим", щоб достатньою мірою передати привабливість відкритого світу Horizon Zero Dawn..

Skull and Bones

Чи пам'ятаєте ви ще про таку гру? Здається, що про неї вже всі забули, хоча дуже сильно хотіли. Після успішного виходу Assassin's Creed 4: Black Flag попит на ігри про піратів сягнув історичного максимуму. Skull and Bones не змогла скористатися цим попитом, здебільшого через час, проведений у виробничому пеклі.

Уперше Skull and Bones почали розробляти десь у 2013 році. З того часу вона кілька разів змінювала напрямок, концепцію, масштаб та інше. У результаті вийшло те, що вийшло. Коли нарешті настав день її релізу, генеральний директор Ubisoft заявив, що це перша в історії компанії "AAAA-гра". Цю заяву зустріли великою кількістю насмішок і миттєво її спростували на практиці.

Гра виявилась нудною та одноманітною, розбалансованою, бідною на можливості та контент, повторюваною. Велику роль тут також зіграли завищені очікування самих гравців. Але компанія сама у цьому винна: коли ти обіцяєш AAAA-проєкт, але випускаєш Skull and Bones, не варто дивуватися, чому люди розчаровані.

Slitterhead

Ще один проєкт, який став жертвою високих очікувань. Над його розробкою працював Кеїчіро Тояма з оригінальної Silent Hill. Здавалося, гра в хороших руках. Але, на жаль, сталося не так, як очікувалося. У Slitterhead жахливий дизайн монстрів (у поганому сенсі), забагато екшену, який у результаті погано пропрацьований, купа запозичених рішень, слабкі елементи горору. У результаті гру рекомендували тільки 26% критиків.

South Park: Snow Day!

Після кількох дуже успішних ігор у франшизі, які дуже "зайшли" фанатам, Snow Day виявився холодним душем. Гра не змогла привернути багато позитивної уваги через нікудишній сюжет, відчуття відірваності від "Південного парку" загалом, поганий гумор, знайомі кульмінаційні моменти, які більше не дивують, недосконалий ігровий процес та інші проблеми.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Серія ігор про Аркхем досі є однією з найулюбленіших франшиз у гравців, навіть попри те, що оригінальна трилогія закінчилася майже десять років тому. Трилогію Batman: Arkham особливо хвалили як вершину однокористувацької гри, але "Suicide Squad: Убити Лігу Справедливості" одразу ж заговорила про себе як про багатокористувацький шутер.

На жаль, перегріті очікування, які наповнили момент релізу, швидко змінилися гучним розчаруванням. Фанати кілька років чекали на продовження улюблених ігор, але не оцінили такий напрямок розвитку серії. Ігровий процес залишив багатьох гравців розчарованими, гра вимагала величезної кількості шліфування, і не пропонувала нічого такого, чого ми раніше не бачили в інших менш розпіарених іграх.

Unknown 9: Awakening

Випущена 18 жовтня 2024 року, ця гра отримала змішані відгуки від критиків та гравців. На Metacritic її оцінка становить 62 бали, що вказує на посереднє сприйняття. У Steam гра має "Переважно негативні" відгуки, де користувачі скаржаться на застарілу графіку, технічні проблеми та низьку продуктивність навіть на потужних ПК.

Максимальна кількість одночасних гравців у Steam не перевищила 300 осіб, що свідчить про низький інтерес до проєкту. Тому не дивно, що гра входить до списків найгірших проєктів, за версією користувачів.

Після релізу розробник гри, Reflector Entertainment, оголосив про скорочення 18% співробітників. Імовірно, до цього призвели фінансові втрати внаслідок низького попиту на гру.

Проєкт не врятувала навіть участь Ані Чалотри, яку ми знаємо за роллю Йенніфер у серіалі "Відьмак" від Netflix.

Star Wars Outlaws

Останні кілька років компанія Ubisoft перебуває у вільному падінні, і навіть бренд "Зоряних воєн" не може його зупинити. Випущена наприкінці серпня гра Outlaws на всіх платформах отримала середні, оскільки багатьом ця гра насправді сподобалася. Однак багато гравців та оглядачів в інтернеті були розлючені й назвали проєкт "можливо, найгіршою грою Ubisoft". У чому ж справа?

Частково – у все тих же завищених очікуваннях. Але не в тому плані, що тут більше не можна наскриншотити оголеного Ієна Галлагера Кемерона Монегена, а в тому, що геймплей виглядав застарілим і біднуватим, сюжет був передбачуваним, стелс – занадто простим, бої – повторюваними, а система репутації недопрацьованою. І куди ж без наших улюблених багів? Так, вони теж тут: проблеми з камерою та технічні помилки заважали повною мірою насолодитися процесом. У результаті на Metacritic версія для PS5 має 51% негативних відгуків, а версія для ПК – 55% негативних відгуків.

Що цікаво, критики відгукувалися про гру краще, ніж гравці, що насправді не рідкість. Варто зазначити, що після релізу гри акції Ubisoft знизилися на 10%, що свідчить про невідповідність очікуванням як гравців, так і інвесторів.

Kong: Survival Instinct

Ця гра буквально обманула своїх користувачів. Попри те, що ім'я Kong стоїть у назві й фігурує у рекламі, Кінг-Конг та інші титани майже не з'являються в цьому проєкті. Натомість ви граєте за звичайного людського персонажа, який повинен протистояти купі безіменних найманців. Хоча тут є трохи "титанічного" екшену, його зовсім недостатньо, щоб виправдати використання імені Конга в назві.

Гравці зазначають, що бої – ліниві, а контрольних точок не вистачає. Це означає, що вам доведеться перегравати ті самі секції кілька разів, якщо ви помрете. Хоча багато хто може сказати, що так задумано і це показує складність, не всі з цим погодяться, адже знову й знову проходити тими самими шляхами, вести ті самі діалоги й ті самі бої – виснажливо. Що ще гірше, гравці вказують на незбалансовану складність, тож помирати тут вам доведеться часто.

Дизайн рівнів напрочуд простий, здебільшого він складається з покинутих вулиць і занедбаних будинків. Якщо ви подивитеся на будь-яку частину гри поза контекстом, ви навіть не здогадаєтесь, що це щось, що належить до франшизи Kong.

Через відсутність великої мавпи, навіть найбільшим прихильникам бренду навряд чи буде цікаво приділяти Survival Instinct свій дорогоцінний час.

Найгірші ігри за версією Metacritic

Існує ще один спосіб визначити найгірші ігри: подивитися на їхні рейтинги. Кожна гра отримує відгуки та незалежні оцінки не лише від критиків, оглядачів та журналістів, а й від звичайних гравців. Це, мабуть, є найчеснішим оглядом гри і найбільш неупередженим способом дізнатися, чи варта вона уваги.

