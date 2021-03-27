Найголовніше з конференції Microsoft: S.T.A.L.K.E.R. 2, нова мапа Among Us та цікаві анонси

Нещодавно пройшла конференція незалежних розробників під егідою Microsoft. На ній, окрім анонсів інді-проєктів, також поділилися новими деталями про S.T.A.L.K.E.R. 2 та карту Airship для Among Us. Подробиці – у матеріалі.

26 березня пройшла конференція ID@Xbox на якій незалежні інді-розробники під егідою Microsoft продемонстрували трейлери майбутніх проєктів для Xbox та PC. Окрім них глядачі могли побачити нові матеріали про довгоочікуваний S.T.A.L.K.E.R. 2 та не менш очікувану мапу Airship для Among Us.

Цікаво Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 пообіцяли більше інформації про гру та показали нові концепт-арти

"Airship" для Among Us

Розробники з Innersloth показали черговий трейлер майбутньої карти у якому фанати гри можуть побачити нові механіки, завдання та анімації вбивств. Також ті хто чекав гру на приставках отримали підтвердження, що версія для консолей Xbox вийде до кінця року. Щодо карти, то її вихід запланований вже зовсім незабаром – 31 березня.

Трейлер нової мапи для Among Us

Що нового про S.T.A.L.K.E.R. 2?

Розробники GSC Game World як і обіцяли поділилися деталями розробки проєкту, продемонструвавши моделі персонажів, зброї та цілий редактор зубів. На відео можна побачити спорядження відомих угруповань "Долг" та "Свобода", а також низку надзвичайно детальних моделей зброї. До того ж зі стану декількох гвинтівок можна зробити припущення, що у грі буде повноцінна кастомізація зброї. Наостанок розробники продемонстрували власноруч створений інструмент, який дозволяє надзвичайно детально працювати над зубами персонажів і пообіцяли, що повноцінне геймплейне відео вийде пізніше в 2021 році.

Відео розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 ID@Xbox

Цікаві анонси майбутніх проєктів:

The Ascent

Студія Neon Giant анонсувала мальовниче екшен-RPG, яке до того ж буде підтримувати багатокористувацький режим, в якому проходити гру разом зможуть до чотирьох гравців. Автори підтвердили, що тайтл увійде в бібліотеку Game Pass від Xbox на старті, але не назвали точної дати релізу, пообіцявши, що він відбудеться до кінця року.

Кооперативний трейлер The Ascent

Hello Neighbor 2 та новий штучний інтелект

У трейлері нової частини свого популярного стелс-горору розробники з tinyBuild розповіли про те як влаштований новий штучний інтелект, що керуватиме таємничим сусідом. На відміну від першої частини, де він навчався на діях одного гравця, в сиквелі він буде орієнтуватися на дії всієї спільноти активних користувачів.

Штучний інтелект у Hello Neighbor 2

Song of Iron

Вже другим трейлером порадували публіку розробники платформера на вікінгську тематику з Escape LLC. В ньому були продемонстровані нові елементи бойової системи та надзвичайно мальовничі пейзажі гри.

Другий трейлер Song of Iron

Loot River

Розробники straka.studio представили екшен-RPG, дія якого розгортається в лабіринті древньої напівзатопленої фортеці. Основна особливість гри – можливість рухати окремі платформи, створюючи власний шлях. За це проєкт вже встигли охрестити "Тетрісом від світу RPG". Гра також має механіки класичного "рогалика": процедурну генерацію рівнів, прокачку здібностей, зброї та спорядження.

Трейлер гри Loot River

Death's Door

Екшен від творців Titan Souls і видавництва Devolver Digital вийде влітку. Дія гри розгортається у світі, де ніхто не вмирає "природною" смертю, а ворони працюють своєрідними "женцями", які намагаються підтримувати порядок і збирати душі. Розробники обіцяють цікаву сюжетну історію з елементами RPG.

Трейлер Death's Door

Twelve Minutes

Творці неодноразово продемонстрованого раніше "інтерактивного трилера", який озвучили відомі актори серед яких Віллем Дефо, Джеймс Макевой та Дейзі Рідлі, не назвали дату релізу, але заявили, що гра знаходиться на завершальному етапі розробки та вийде "дуже і дуже скоро". Попри те, що "часова петля", в якій застряє головний герой, триває 12 хвилин, за словами розробників проходження може зайняти близько 18 годин.

Трейлер Twelve Minutes