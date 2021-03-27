Недавно прошла конференция независимых разработчиков под эгидой Microsoft. На ней, кроме анонсов инди-проектов, также поделились новыми деталями о S.T.A.L.K.E.R. 2 и карте Airship для Among Us. Подробности – в материале.

26 марта прошла конференция ID@Xbox на которой независимые инди-разработчики под эгидой Microsoft продемонстрировали трейлеры будущих проектов для Xbox и PC. Кроме них зрители могли увидеть новые материалы о долгожданном S.T.A.L.K.E.R. 2 и не менее ожидаемой карте Airship для Among Us.

Интересно Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали больше информации об игре и показали новые концепт-арты

"Airship" для Among Us

Разработчики из Innersloth показали очередной трейлер будущей карты в котором фанаты игры могут увидеть новые механики, задания и анимации убийств. Также те, кто ждал игру на приставках получили подтверждение, что версия для консолей Xbox выйдет до конца года. Что касается карты, то ее выход запланирован уже совсем скоро – 31 марта.

Трейлер новой карты для Among Us

Что нового о S.T.A.L.K.E.R. 2?

Разработчики GSC Game World, как и обещали, поделились деталями разработки проекта, продемонстрировав модели персонажей, оружия и целый редактор зубов. На видео можно увидеть снаряжение известных группировок "Долг" и "Свобода", а также ряд чрезвычайно детальных моделей оружия. К тому же исходя из состояния нескольких винтовок можно предположить, что в игре будет полноценная кастомизация оружия. Напоследок разработчики продемонстрировали собственноручно созданный инструмент, который позволяет очень детально работать над зубами персонажей и пообещали, что полноценное геймплейное видео выйдет позже в 2021 году.

Видео разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 ID@Xbox

Интересные анонсы предстоящих проектов:

The Ascent

Студия Neon Giant анонсировала живописное экшен-RPG, которое к тому же будет поддерживать многопользовательский режим, в котором проходить игру вместе смогут до четырех игроков. Авторы подтвердили, что тайтл войдет в библиотеку Game Pass от Xbox на старте, но не назвали точной даты релиза, пообещав, что он состоится до конца года.

Кооперативный трейлер The Ascent

Hello Neighbor 2 и новый искусственный интеллект

В трейлере новой части своего популярного стелс-хоррора разработчики из tinyBuild рассказали о том, как устроен новый искусственный интеллект, что руководит таинственным соседом. В отличие от первой части, где он учился на действиях одного игрока, в сиквеле он будет ориентироваться на действия всего сообщества активных пользователей.

Искусственный интеллект в Hello Neighbor 2

Song of Iron

Уже вторым трейлером порадовали публику разработчики платформера на викингскую тематику с Escape LLC. В нем были продемонстрированы новые элементы боевой системы и чрезвычайно живописные пейзажи игры.

Второй трейлер Song of Iron

Loot River

Разработчики straka.studio представили экшен-RPG, действие которого разворачивается в лабиринте древней полузатопленной крепости. Основная особенность игры – возможность двигать отдельные платформы, создавая собственный путь. За это проект уже успели окрестить "Тетрисом от мира RPG". Игра также имеет механики классического "рогалика": процедурную генерацию уровней, прокачку способностей, оружия и снаряжения.

Трейлер игры Loot River

Death's Door

Экшен от создателей Titan Souls и издательства Devolver Digital выйдет летом. Действие игры разворачивается в мире, где никто не умирает "естественной" смертью, а вороны работают своеобразными "жнецов", которые пытаются поддерживать порядок и собирать души. Разработчики обещают интересную сюжетную историю с элементами RPG.

Трейлер Death's Door

Twelve Minutes

Создатели неоднократно продемонстрированного ранее "интерактивного триллера", который озвучили известные актеры среди которых Уиллем Дефо, Джеймс Макэвой и Дейзи Ридли, не назвали дату релиза, но заявили, что игра находится на завершающем этапе разработки и выйдет "очень и очень скоро". Несмотря на то, что "временная петля", в которой застревает главный герой, длится 12 минут, по словам разработчиков прохождения может занять около 18 часов.

Трейлер Twelve Minutes