Представители студии GSC Game World выступили с заявлением о грядущей презентации ID Xbox, где будут раскрыты новые детали о долгожданном проекте, и показали концепт-арты игры.

Из-за ошибки в формулировке анонса будущей презентации от Microsoft и независимых разработчиков в блоге Xbox Wire, GSC Game World были вынуждены выступить с разъяснениями и впервые поделились концепт-артами своего проекта.

Интересно PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 – о открытом мире, системе A-life 2.0 и прочем

После анонса мероприятия и участия в нем GSC Game World фанаты были уверены, что на нем будет отдельный пласт, посвященный полноценной презентации S.T.A.L.K.E.R.2, однако оказалось, что это заявление было ошибочным, о чем сообщили сами разработчики.

23 марта состоится 14 годовщина игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. В прошлом году в этот день мы показали первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2, а в этом подготовили видео закулисья разработки с показом наработок из игры. Материалы готовились для стрима Microsoft 26 марта, но из-за формулировки в блоге Xbox Wire сюрприз был преждевременно раскрыт. Мы не планировали показывать большего в рамках этого события. Но уверяем, что в 2021 вы обязательно увидите масштабные и громкие апдейты.

В качестве извинений разработчики опубликовали в отдельном твите концепт-арты игры.

Особенно внимательные фанаты серии могут заметить на изображениях окраины легендарного бара "100 рентген", что изрядно радует. Также разработчики попросили фанатов не расстраиваться и все еще "прийти" на трансляцию 26 марта.

Нам жаль, что случилась неточность, но мы все еще планируем порадовать вас 26 марта. Заглядывайте на стрим !, – добавили они в сообщении.