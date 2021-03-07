Игроки со всего мира с нетерпением ожидают продолжения культовой игры. Свежими деталями о проекте поделился PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2. Захар Бочаров в подкасте "Не занесли". Самое интересное оттуда – в материале.

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в недавнем выпуске подкаста "Не занесли" ответил на несколько вопросов о будущем проекте студии – горячее ожидаемом геймерами S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Прежде всего Бочаров уточнил, что на момент записи подкаста он все еще находится под действием подписанных им документов NDA, а также отдельного документа о неразглашении, который был подписан в рамках сотрудничества GSC Game World и Microsoft. По этой причине на большинство вопросов Захар не смог ответить, но все же рассказал некоторые детали, в частности о выборе игрового движка и некоторых механик.

Первым делом Бочаров ответил на вопрос о игрового движке, ведь новая часть разрабатывается на новом для серии Unreal Engine, отказавшись от старого X-Ray. По словам менеджера, у них были мысли об использовании двигателя из предыдущих частей, однако он не устроил разработчиков из-за изношенности и неудобства.

"Движок (X-Ray) действительно старенький. На нем очень трудно разрабатывать современные игры. Перебирали другие варианты – посмотрели почти все актуальные двигатели на рынке, но именно Unreal Engine сейчас самый удобный и лучший для разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 ", – рассказал Бочаров.

Ведущие подкаста изъявили обеспокоенность модерськой составляющей игры, ведь серия S.T.A.L.K.E.R. известна огромной армией модераторов, что даже после стольких лет с момента выхода игр серии все еще разрабатывают новые модификации. Бочаров заверил, что Unreal Engine был избран также учитывая и этот фактор, так как разработка модов на нем будет проще, чем на других доступных движителях.

"… оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. за все это время пока не выходят новые части живет за счет модификаций, некоторые из которых просто сумасшедшие – там с нуля написана своя собственная история, апдейты графики, апдейты физики и так далее. Создатели модификаций – это хардкорное ядро фанатов, мы очень хотим их порадовать!", – добавил пиарщик.

Однако по словам Захара, если для ПК поддержка модификаций одна из приоритетных задач разработчиков, то на Xbox с этим возможны проблемы из-за более сложной "экосистемы" консолей. Однако разработчики все же смотрят в этом направлении и делают все возможное, чтобы и "консольщики" располагали доступом к модификациям.

Известное чертово колесо / изображения с stalker2.com

Бочаров также развеял беспокойство насчет состояния игры на релизе. Фанаты серии помнят огромные проблемы с производительностью, которые имела при выходе S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо. По словам пиарщика, будущий проект будет гораздо более "чистой" игрой на релизе, ведь разработчики учли горький опыт создателей Cyberpunk 2077.

Также несколько слов было сказано об уникальной системе механик игры – A-life (симуляция жизни). В частности менеджер заверил, что данная система в новой части получит существенный апгрейд и станет "более придирчивой и подробной", однако при этом сохранит ключевые детали из предыдущих частей.

"А-life 2.0 – это другой уровень исполнения. Мы уделим ему достаточно внимания ближе к релизу. Это дико крутая система, которая очень круто работает и там будет что показать. Это будет отдельная тема для обсуждения!", – заверил Бочаров.

Мистическая локация будущей игры / изображения с stalker2.com

Наконец, члену коллектива GSC Game World пришлось ответить на один из вопросов, что больше всего волнует фанатов: что значит большой открытый мир для S.T.A.L.K.E.R. 2?

"Бесшовный открытый мир S.T.A.L.K.E.R. 2 – это, в первую очередь, возможность сделать Зону такой, какой она графически и с точки зрения ощущений никогда не была. Бесшовный открытый мир – это история о том, что у нас действительно нелинейный сюжет с огромным количеством разветвлений и различными концовками. Это звучит как нечто масштабное и такая масштабная история должна жить в масштабной оболочке, – ответил Захар.

Также Бочаров попытался развеять некоторые беспокойства фанатов серии из-за слухов о разработке мультиплеерной составляющей, заявив, что синглплеер – это стопроцентный акцент разработчиков и они ставят себе цель сделать такую игру, которую захочется покупать и несколько раз перепроходить именно благодаря сюжету и истории которую он поведает.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет эксклюзивно на Xbox Series X/S и PC. Предполагаемым "окном релиза" называют 2021 год. Для новой консоли Xbox игра станет стартовым эксклюзивом и будет доступна по подписке Game Pass в день релиза. На Xbox Series X заявлена поддержка 4К Ultra HD и технология Ray Tracing. Версия игры для PS5 не планируется.