Вышел первый геймплейный тизер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. Сталкер с прозвищем Скиф пытается спрятаться от аномалии, а на фоне можно услышать гитарный мотив от группы "Сплин".

Студия GSC Game World решила сделать геймерам хороший новогодний подарок. На канале IGN вышел первый геймплейный тизер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео уже посмотрели более 600 тысяч пользователей.

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Видео очень короткое – всего 54 секунды, информации пока еще очень мало. Судя по тизеру, главного героя зовут Скиф, а разработчики отметили, что геймерам стоит запомнить это имя. Краткий сюжет тизера: сталкер пытается спрятаться в разрушенном доме от аномалии, он достал планшет, чтобы найти какую-то информацию, но устройство не смогло поймать сигнал.

Тизер получился очень атмосферным: динамическая смена декораций, зловещие пейзажи и ощущение постоянной опасности. Разработчики пообещали, что в таком духе будет выполнена вся игра. В новом тизере S.T.A.L.K.E.R. 2 также можно услышать гитарный мотив от группы "Сплин".

Официальную дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики еще не называли, но портал IGN в описании к видео отметил 2021 год. Игра должна стать временным эксклюзивом для PC и Xbox Series X/S, а релиз этого проекта на PlayStation 5 должен состояться со временем. Разработчики отметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консоли прошлого поколения (PS4 и Xbox One). PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров отметил, что для корректной работы новой игры нужно актуальное "железо".

Смотрите тизер видеоигры​ S.T.A.L.K.E.R. 2 – видео