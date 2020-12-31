Вийшов перший геймплейний тизер відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2. Сталкер з прізвиськом Скіф намагається сховатися від аномалії, а на фоні можна почути гітарний мотив від групи "Сплін".

Студія GSC Game World вирішила зробити геймерам гарний новорічний подарунок. На каналі IGN вийшов перший геймплейний тизер відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2. Відео вже переглянуло понад 600 тисяч користувачів.

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Відео дуже коротке – лише 54 секунди, інформації поки ще дуже мало. Судячи з тизера, головного героя звати Скіф, а розробники відмітили, що геймерам варто запам'ятати це ім'я. Короткий сюжет тизеру: сталкер намагається заховатися у зруйнованому будинку від аномалії, він дістав планшет, щоб знайти якусь інформацію, але пристрій не зміг зловити сигнал.

Тизер вийшов дуже атмосферним: динамічна зміна декорацій, зловісні пейзажі та відчуття постійної небезпеки. Розробники пообіцяли, що у такому дусі буде виконана вся гра. У новому тизері S.T.A.L.K.E.R. 2 також можна почути гітарний мотив від групи "Сплін".

Офіційну дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники ще не називали, але портал IGN в описі до відео відмітив 2021 рік. Гра повинна стати тимчасовим ексклюзивом для PC та Xbox Series X/S, а реліз цього проєкту на PlayStation 5 має відбутися з часом. Розробники відзначили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде на консолі минулого покоління (PS4 та Xbox One). PR-менеджер студії GSC Game World Захар Бочаров відмітив, що для коректної роботи нової гри потрібно актуальне "залізо".

Дивіться тизер відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 – відео