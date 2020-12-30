Геймери зіткнулися з дуже незвичайним багом у грі Assassin's Creed Valhalla. Головний герой Ейвор постійно п'яніє, а повноцінно розв'язати цю проблему поки не виходить.

Журналіст з відомого порталу Kotaku розповів про цікавий та оригінальний баг з відеогри Assassin's Creed Valhalla. Розробники з Ubisoft вже знають про цей технічний недолік, але поки ще не встигли його виправити.

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Головний герой Ейвор постійно п'яніє після завантаження гри чи після відродження. Журналіст відзначив, що спочатку цей баг здався йому кумедним, але з часом це почало йому набридати, бо ефект від сп'яніння посилювався та тривав довше. Також, в один момент Ейвор отримав максимальний ефект від алкоголю – екран став чорно-білим, а герой не міг втриматися на ногах. Це продовжувалося довше, ніж зазвичай, а охоронці одного з поселень відмовилися впускати Ейвора та напали на нього. Коли герой відродився після бійки з ними, то знову був у стані серйозного алкогольного сп'яніння (екран був чорно-білим).

Геймери відзначають, що тимчасово можна розв'язати цю проблему поспавши чи завівши розмову з якимось персонажем. Повноцінно виправити цю ситуацію може лише завантаження ранніх збережень. Але через деякий час чи після завантаження ефект все одно може повторитися.

Цей баг у відеогрі Assassin's Creed Valhalla з'явився після останнього новорічного оновлення. Тоді розробники додали різноманітні святкові ефекти у поселення вікінгів: турнір зі стрільби з лука та змагання з випивання алкоголю. Геймерам залишилося чекати патчу з виправленням цього багу або завершення всіх свят та цієї тематичної події (7 січня).

Чорно-білий екран від алкоголю у відеогрі Assassin's Creed Valhalla / світлина з порталу Kotaku