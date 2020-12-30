Геймеры столкнулись с очень необычным багом в игре Assassin's Creed Valhalla. Главный герой Эйвор постоянно пьянеет, а полноценно решить эту проблему пока не получается.

Журналист из известного портала Kotaku рассказал об интересном и оригинальном баге с видеоигры Assassin's Creed Valhalla. Разработчики из Ubisoft уже знают об этом техническом недостатке, но пока еще не успели его исправить.

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Главный герой Эйвор постоянно пьянеет после загрузки игры или после возрождения. Журналист отметил, что сначала этот баг показался ему забавным, но со временем это начало ему надоедать, поскольку эффект от опьянения усиливался и продолжался дольше. Также, в один момент Эйвор получил максимальный эффект от алкоголя – экран стал черно-белым, а герой не мог удержаться на ногах. Это продолжалось дольше, чем обычно, а охранники одного из поселений отказались впускать Эйвора и напали на него. Когда герой возродился после драки с ними, то снова был в состоянии серьезного алкогольного опьянения (экран был черно-белым).

Геймеры отмечают, что временно можно решить эту проблему поспав или заведя разговор с каким-то персонажем. Полноценно исправить эту ситуацию может только загрузки ранних сохранений. Но через некоторое время или после загрузки эффект все равно может повториться.

Этот баг в видеоигре Assassin's Creed Valhalla появился после последнего новогоднего обновления. Тогда разработчики добавили различные праздничные эффекты в поселение викингов: турнир по стрельбе из лука и соревнования по выпиванию алкоголя. Геймерам осталось ждать патча с исправлением этого бага или завершения всех праздников и этого тематического события (7 января).

Черно-белый экран от алкоголя в видеоигре Assassin's Creed Valhalla / Фотография с портала Kotaku