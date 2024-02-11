Гравець Skyrim вбив одного з найгрізніших босів гри з одного удару на легендарній складності

Шанувальник The Elder Scrolls V Skyrim поділився відео у якому він здолав одного з найгрізніших ворогів в грі всього лиш за один удар, граючи при цьому на найвищій складності.

Skyrim воістину є вічною грою, адже шанувальники проєкту продовжують знаходити у ній все нові й нові цікавинки навіть через 12 років після релізу.

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Ебонітовий воїн (Ebony Warrior) вважається одним із наймогутніших босів у Skyrim.

Цей ворог стає доступним для битви, лише після того, як гравець досяг 80-го рівня, щоб бути гідним кинути йому виклик.

Користувач Reddit під ніком pawelos4 продемонстрував крутий кліп, у якому йому вдалося перемогти цього грізного опонента всього за один удар.

Для цього геймер підкрався до нього ззаду з заздалегідь випитим зіллям, яке дало його атаці 15-тикратний бонус, при цьому персонаж гравця був дивовижного 1337 рівня.

Ебонітового воїна перемогли за один удар – дивитися відео

До того ж ролик закінчується тим, що pawelos4 показує, що Ебонітового воїна було подолано на легендарній складності, що вражає незалежно від рівня прокачки його ігрового протеже.