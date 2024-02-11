Skyrim поистине является вечной игрой, ведь поклонники проекта продолжают находить в ней все новые и новые интересности даже через 12 лет после релиза.

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Эбонитовый воин (Ebony Warrior) считается одним из самых могущественных боссов в Skyrim.

Этот враг становится доступным для битвы, только после того, как игрок достиг 80-го уровня, чтобы быть достойным бросить ему вызов.

Пользователь Reddit под ником pawelos4 продемонстрировал крутой клип, в котором ему удалось победить этого грозного оппонента всего за один удар.

Для этого геймер подкрался к нему сзади с заранее выпитым зельем, которое дало его атаке 15-тикратный бонус, при этом персонаж игрока был удивительного 1337 уровня.

Эбонитового воина победили за один удар – смотреть видео

К тому же ролик заканчивается тем, что pawelos4 показывает, что Эбонитовый воин был преодолен на легендарной сложности, что впечатляет вне зависимости от уровня прокачки его игрового протеже.