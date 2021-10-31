"Найкраща гра 2021 року": геймери навмисно завищують оцінки відеогри My Friend Peppa Pig

У відеогри My Friend Peppa Pig зараз дуже високі оцінки на Metacritic, а також в сервісі Steam. Річ у тім, що геймери почали навмисно виставляти цьому проєкту максимальні бали.

Кілька днів тому відбувся реліз дитячої пригодницької гри My Friend Peppa Pig, щоправда, журналістів цей проєкт не зацікавив. Наприклад, на відомому агрегаторі рецензій Metacritic у цієї відеогри всього два огляди, хоча проєкт вийшов на всі основні платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch та Stadia.

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Напевно, геймерам такий підхід критиків не сподобався, а тому вони взялися за виправлення цього недоліку. Гравці вирішили оцінити всі версії відеогри, а загалом на Metacritic у цього проєкту зараз такі оцінки (максимум 10):

PC – 9,5 бала

PS 4 – 9,5 бала

Xbox One – 10 балів

Nintendo Switch – 8,5 бала

Stadia – 10 балів

Варто відзначити, що в сервісі Steam ситуація загалом схожа – 84% позитивних відгуків. У своїх рецензіях геймери зазначають, що це найкраща відеогра цього року, а також активно порівнюють її з культовою грою The Witcher 3: Wild Hunt. Також вони відзначають захопливий геймплей, інтригуючий сюжет та прекрасний редактор персонажів. А от критикують цей проєкт за складність та жорстокість.

Зрозуміло, що це жартівливі відгуки, бо насправді це відеогра для дітей, яка схожа на звичайний епізод з цього популярного телешоу. У цій грі геймери можуть створити свого персонажа, досліджувати світ, знайомитися з іншими героями, а також їм потрібно буде виконувати дуже прості завдання. Тобто це проєкт, який розрахований на шанувальників цього мультсеріалу.

Наостанок варто відзначити, що користувачі PC можуть придбати цю гру за 479 гривень, PS 4 – 1199 гривень, а Xbox One та Nintendo Switch – 40 доларів.

Геймплейний трейлер відеогри My Friend Peppa Pig: відео