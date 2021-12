Найкраща гра року, масштабні анонси та виступи зірок: підсумки The Game Awards 2021

У межах шоу The Game Awards 2021 відбулося чимало гучних анонсів. Також його організатори назвали цьогорічних переможців однойменної премії в різноманітних категоріях.

Сьогодні вночі пройшла щорічна масштабна церемонія The Game Awards, яка проводилася "вживу" в Лос-Анджелесі. Тривало це шоу понад три години, а загалом у його межах показали дійсно чимало цікавого.

Актуально Свіжі подробиці про S.T.A.L.K.E.R. 2: нова фракція, мутанти та способи померти

Найкращі ігри року за версією The Game Awards

Найкращою грою 2021 року стала It Takes Two, а також вона поділила перше місце з Forza Horizon 5 за кількістю перемог – в обох проєктів по 3 статуетки. А в масштабному голосуванні користувачів найкращою виявилася гра Halo Infinite. Цікаво, що найочікуванішою відеогрою жюрі назвало Elden Ring.

А от у випадку Deathloop можна написати навіть про своєрідну невдачу. Річ у тім, що цей проєкт був дуже впевненим лідером за кількістю номінацій (9, а в другого місця 6), але отримав лише 2 нагороди. Щось схоже можна написати й про Ratchet & Clank: Rift Apart (6 номінацій) та Psychonauts 2 (5 номінацій), які залишилися взагалі без статуеток.

Варто відзначити, що серед цьогорічних переможців є й український слід. Найкращим кіберспортсменом назвали Олександра "s1mple" Костилєва, а Natus Vincere – найкращою кіберспортивною організацією. Також можна ще додати, що з повним списком всіх переможців можна ознайомитися на офіційному сайті The Game Awards.

Виступи зірок

На цьогорічній церемонії The Game Awards були й традиційні невеликі концерти. Цілий оркестр виконував різноманітну музику з відеоігор, щоправда, головними зірками вечору стали: група Imagine Dragons та музикант Sting. У межах цього шоу вони виконали свої пісні з популярного мультсеріалу "Аркейн".

Виступ Imagine Dragons: відео

Виступ Sting: відео

Найцікавіші анонси та покази

Одразу ж варто відзначити, що ми зібрали лише найцікавіші трейлери та тизери, а з повною версією трансляції The Game Awards 2021 можна ознайомитися за цим посиланням.

Alan Wake II

Remedy анонсувала, що працює над повноцінним сиквелом своєї відомої відеогри. Реліз має відбутися лише у 2023 році, а вийде вона на PC, PS5 та Xbox Series.

Трейлер гри Alan Wake II: відео

Star Wars: Eclipse

Нова відеогра за мотивами "Зоряних війн", над якою працює студія Quantic Dream. Гра знаходиться на ранніх стадія розробки, а дату виходу та ігрові платформи не назвали.

Трейлер гри Star Wars: Eclipse: відео

Wonder Woman

Гра про відому супергероїню, яку розроблює Monolith Productions – автори F.E.A.R. та серії Middle-earth. Цікаво, що в цій відеогрі має використовуватися відома система Nemesis. Дата виходу та ігрові платформи поки невідомі.

Тизер гри Wonder Woman: відео

Warhammer 40,000: Space Marine II

Focus Interactive та Saber анонсували сиквел відеогри Warhammer 40,000: Space Marine. Вийде гра на PC, Xbox Series та PS 5, а от дату релізу не назвали.

Трейлер гри Warhammer 40,000: Space Marine II: відео

Senua's Saga: Hellblade II

Студія Ninja Theory поділилася дебютним геймплейним трейлером гри Senua's Saga: Hellblade II. Відеогра вийде на PC та Xbox Series, щоправда, дата релізу поки невідома.

Трейлер гри Senua's Saga: Hellblade II: відео

Elden Ring

Завітала на цьогорічне шоу й відеогра Elden Ring. Студія FromSoftware представила новий атмосферний трейлер свого проєкту, а також нагадала, що його реліз відбудеться вже 25 лютого 2022 року на PC та консолі.

Трейлер гри Elden Ring: відео

Horizon Forbidden West

Відеогра Horizon Forbidden West вийде вже 18 лютого, а тому студія Guerrilla Games поділилася новим геймплейним трейлером. Варто додати, що реліз гри відбудеться на PS5 та PS4.

Трейлер гри Horizon Forbidden West: відео

Slitterhead

Новий горор від студії Bokeh Game Studi, якою керує автор відеогри Silent Hill. Дату релізу та ігрові платформи не назвали.

Трейлер гри Slitterhead: відео

ARC Raiders

Дебютна відеогра студії Embark, яку заснували ветерани DICE. Їхня гра це умовно-безплатний кооперативний шутер, у якому потрібно боротися з роботами. Реліз відбудеться вже у 2022 році на Xbox Series, PS5 та PC.

Трейлер гри ARC Raiders: відео

Dune: Spice Wars

Глобальна стратегія за мотивами "Дюни", яку розроблює студія Shiro Games. Відеогра має вийти вже у 2022 році в дочасному доступі Steam.

Трейлер гри Dune: Spice Wars: відео

The Lord of the Rings: Gollum

Нагадали про свою відеогру й розробники з Daedalic Entertainment, які показали її кінематографічний трейлер. Реліз цього проєкту відбудеться у 2022 році на PC, PlayStation, Xbox та Nintendo Switch.

Трейлер гри The Lord of the Rings: Gollum: відео

A Plague Tale: Requiem

Уже у 2022 році має відбутися реліз продовження A Plague Tale: Innocence, а тому й недивно, що його розробники також завітали на це шоу. У його межах вони показали перший геймплей свого проєкту. Вийде гра на PC та консолях.

Трейлер гри A Plague Tale: Requiem: відео

Dying Light 2 Stay Human

Студія Techland представила новий кінематографічний трейлер відеогри Dying Light 2. Варто додати, що її реліз відбудеться вже 4 лютого на PC, PlayStation та Xbox.

Трейлер гри Dying Light 2 Stay Human: відео

Saints Row

Нагадати про свою відеогру вирішили й розробники з Volition, які представили новий геймплейний трейлер Saints Row. Реліз цього проєкту має відбутися 23 серпня 2022 року на всі основні платформи.

Трейлер гри Saints Row: відео

Suicide Squad: Kill the Justice League

Rocksteady Studios представила перший геймплейний трейлер своєї відеогри за мотивами однойменної серії фільмів. Реліз має відбутися вже у 2022 році на Xbox Series, PS5 та PC.

Трейлер гри Suicide Squad: Kill the Justice League: відео

The Matrix Awakens

The Matrix Awakens – це технічне демо, яке створене на Unreal Engine 5 для того, щоб показати можливості цього ігрового рушія. Варто додати, що ця коротка гра вже вийшла на PS5 та Xbox Series.

Геймплей The Matrix Awakens: відео

Анонси, які пов'язані зі сферою кінематографу

Також у межах The Game Awards 2021 відбулося й кілька неігрових анонсів. Варто відзначити такі: трейлер фільму "Сонік в кіно 2", тизер серіалу за мотивами серії Halo та фрагмент з фільму "Матриця: Воскресіння".

Трейлер фільму "Сонік в кіно 2": відео

Тизер серіалу за мотивами Halo: відео

Фрагмент з фільму "Матриця: Воскресіння": відео