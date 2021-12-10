Лучшая игра года, масштабные анонсы и выступления звезд: итоги The Game Awards 2021

В рамках шоу The Game Awards 2021 произошло немало громких анонсов. Также его организаторы назвали победителей одноименной премии в различных категориях.

Сегодня ночью прошла масштабная церемония The Game Awards, которая проводилась "вживую" в Лос-Анджелесе. Продолжалось это шоу более трех часов, а в его рамках показали действительно немало интересного.

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Лучшие игры года по версии The Game Awards

Лучшей игрой 2021 года стала It Takes Two, а также она поделила первое место с Forza Horizon 5 по количеству побед – у обоих проектов по 3 статуэтки. А в масштабном голосовании пользователей лучшей оказалась игра Halo Infinite. Интересно, что самой ожидаемой видеоигрой жюри назвало Elden Ring.

А вот в случае Deathloop можно написать даже об своеобразной неудаче. Дело в том, что этот проект был очень уверенным лидером по количеству номинаций (9, а у второго места 6), но получил только 2 награды. Что-то похожее можно написать и о Ratchet & Clank: Rift Apart (6 номинаций) и Psychonauts 2 (5 номинаций), оставшихся вообще без статуэток.

Стоит отметить, что среди нынешних победителей есть и украинский след. Лучшим киберспортсменом назвали Александра "s1mple" Костылева, а Natus Vincere – лучшей киберспортивной организацией. Также можно добавить, что с полным списком всех победителей можно ознакомиться на официальном сайте The Game Awards.

Выступления звезд

На нынешней церемонии The Game Awards были и традиционные небольшие концерты. Целый оркестр исполнял разнообразную музыку из видеоигр, правда, главными звездами вечера стали: группа Imagine Dragons и музыкант Sting. В рамках этого шоу они исполнили песни из популярного мультсериала "Аркейн".

Выступление Imagine Dragons: видео

Выступление Sting: видео

Самые интересные анонсы и показы

Сразу же стоит отметить, что мы собрали только самые интересные трейлеры и тизеры, а с полной версией трансляции The Game Awards 2021 можно ознакомиться по этой ссылке.

Alan Wake II

Remedy анонсировала, что работает над полноценным сиквелом своей известной видеоигры. Релиз должен состояться только в 2023 году, а выйдет она на PC, PS5 и Xbox Series.

Трейлер игры Alan Wake II: видео

Star Wars: Eclipse

Новая видеоигра по мотивам "Звездных войн", над которой работает студия Quantic Dream. Игра находится на ранних стадиях разработки, а дату выхода и игровые платформы не назвали.

Трейлер игры Star Wars: Eclipse: видео

Wonder Woman

Игра об известной супергероине, которую разрабатывает Monolith Productions – авторы F.E.A.R. и серии Middle-earth. Интересно, что в этой видеоигре должна использоваться известная система Nemesis. Дата выхода и игровые платформы пока неизвестны.

Тизер игры Wonder Woman: видео

Warhammer 40,000: Space Marine II

Focus Interactive и Saber анонсировали сиквел видеоигры Warhammer 40,000: Space Marine. Выйдет игра на PC, Xbox Series и PS5, а вот дату релиза не назвали.

Трейлер игры Warhammer 40,000: Space Marine II: видео

Senua's Saga: Hellblade II

Студия Ninja Theory поделилась дебютным геймплейным трейлером игры Senua's Saga: Hellblade II. Видеоигра выйдет на PC и Xbox Series, правда, дата релиза пока неизвестна.

Трейлер игры Senua's Saga: Hellblade II: видео

Elden Ring

Посетила нынешнее шоу и видеоигра Elden Ring. Студия FromSoftware представила новый атмосферный трейлер своего проекта, а также напомнила, что его релиз состоится 25 февраля 2022 года на PC и консоли.

Трейлер игры Elden Ring: видео

Horizon Forbidden West

Видеоигра Horizon Forbidden West выйдет уже 18 февраля, поэтому студия Guerrilla Games поделилась новым геймплейным трейлером. Следует добавить, что релиз игры состоится на PS5 и PS4.

Трейлер игры Horizon Forbidden West: видео

Slitterhead

Новый хоррор от студии Bokeh Game Studi, которой руководит автор видеоигры Silent Hill. Дату релиза и игровые платформы не назвали.

Трейлер игры Slitterhead: видео

ARC Raiders

Дебютная видеоигра студии Embark, которую основали ветераны DICE. Их игра это условно-бесплатный кооперативный шутер, в котором нужно бороться с роботами. Релиз состоится уже в 2022 году на Xbox Series, PS5 и PC.

Трейлер игры ARC Raiders: видео

Dune: Spice Wars

Глобальная стратегия по мотивам "Дюны", которую разрабатывает студия Shiro Games. Видеоигра должна выйти уже в 2022 году в раннем доступе Steam.

Трейлер игры Dune: Spice Wars: видео

The Lord of the Rings: Gollum

Напомнили о своей видеоигре и разработчиках из Daedalic Entertainment, которые показали ее кинематографический трейлер. Релиз этого проекта состоится в 2022 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Трейлер игры Lord of the Rings: Gollum: видео

A Plague Tale: Requiem

Уже в 2022 году должен состояться релиз продолжения A Plague Tale: Innocence, а потому и неудивительно, что его разработчики также посетили это шоу. В его рамках они показали первый геймплей своего проекта. Выйдет игра на PC и консолях.

Трейлер игры A Plague Tale: Requiem: видео

Dying Light 2 Stay Human

Студия Techland представила новый кинематографический трейлер видеоигры Dying Light 2. Стоит добавить, что ее релиз состоится уже 4 февраля на PC, PlayStation и Xbox.

Трейлер игры Dying Light 2 Stay Human: видео

Saints Row

Напомнить о своей видеоигре решили и разработчики из Volition, которые представили новый геймплейный трейлер Saints Row. Релиз этого проекта должен состояться 23 августа 2022 года на все основные платформы.

Трейлер игры Saints Row: видео

Suicide Squad: Kill the Justice League

Rocksteady Studios представила первый геймплейный трейлер своей видеоигры по мотивам одноименной серии фильмов. Релиз должен состояться уже в 2022 году на Xbox Series, PS5 и PC.

Трейлер игры Suicide Squad: Kill the Justice League: видео

The Matrix Awakens

The Matrix Awakens – это техническое демо, созданное на Unreal Engine 5 для того, чтобы показать возможности этого игрового движка. Стоит добавить, что эта коротка игра уже вышла на PS5 и Xbox Series.

Геймплей The Matrix Awakens: видео

Анонсы, связанные со сферой кинематографа

Также в рамках The Game Awards 2021 состоялось несколько неигровых анонсов. Следует отметить следующие: трейлер фильма "Соник в кино 2", тизер сериала по мотивам серии Halo и фрагмент из фильма "Матрица: Воскрешение".

Трейлер фильма "Соник в кино 2": видео

Тизер сериала по мотивам Halo: видео

Фрагмент из фильма "Матрица: Воскрешение": видео