Найкраща гра в серії: критики оцінили фентезійну стратегію Total War: Warhammer III

У мережі вже з'явилися перші оцінки стратегії Total War: Warhammer III. Критикам вона дуже сподобалася, а деякі навіть називають її найкращим проєктом Creative Assembly.

Довгоочікуваний реліз відеогри Total War: Warhammer III відбудеться вже 17 лютого. А тому розробники з компанії Creative Assembly вчора ввечері зняли ембарго на публікацію оглядів, щоб всі користувачі мережі змогли дізнатися, що ж думають про їхню гру представники профільних видань.

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Які оцінки отримує гра Total War: Warhammer III

Одразу ж варто відзначити, що останні дуже тепло зустріли третю частину. Наприклад, на агрегаторі рецензій Metacritic в Total War: Warhammer III зараз 87 балів зі 100 (37 оглядів), а на Opencritic – 88 балів (30 оглядів). Цікаво, що рекомендують нову стратегію одразу 100% оглядачів.

Додамо, що загалом гру Total War: Warhammer III оцінили на рівні попередніх. У першої частини на Metacritic зараз 86 балів (77 оглядів), а в другої – 87 балів (69 оглядів).

Що пишуть в оглядах Total War: Warhammer III

Критики сходяться на думці, що нова відеогра може сподобатися не лише шанувальникам серій, а й новачкам, які просто цікавляться стратегіями. Деякі журналісти навіть стверджують, що це найкраща гра в багатому портфоліо Creative Assembly.

Особливо критики відзначають напружену основну кампанію, традиційні епічні битви, вдосконалену систему дипломатії, покращену механіку облоги, різноманіття фракцій, візуальну складову, а також чималу кількість невеликих нововведень.

А от критикують стратегію Total War: Warhammer III за невеликі баги, проблеми зі штучним інтелектом та стандартну відсутність крові на релізі. На думку деяких журналістів, недоліки стратегії пов'язані із застарілим ігровим рушієм.

Трейлер відеогри Total War: Warhammer III: відео

, що реліз Total War: Warhammer III відбудеться лише на PC (Steam, Epic Games Store та Microsoft Store). Також гра буде доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass одразу ж після релізу. Додамо, що базове видання стратегії коштує 1299 гривень.