Найсильнішою зброєю в Elden Ring виявилася пляшечка парфумів – дивовижне відео

Геймер зумів створити унікальний білд персонажа, який допоміг йому здолати останнього боса Elden Ring: Shadow of the Erdtree всього за 5 ударів. Ключовою зброєю стала пляшечка з парфумом.

Існує величезна кількість різноманітних стратегій, які дозволяють гравцям перемагати босів у цій напрочуд складній грі.

Варте уваги Не лише Elden Ring – 5 відеоігор з найкращими масштабними доповненнями

Найсильніший білд для битв з босами

Одначе, з виходом доповнення Shadow of the Erdtree баланс суттєво похитнувся, адже боси з DLC виявилися напрочуд міцними горішками навіть для досвідчених геймерів.

Щоправда, це тривало не довго, адже ентузіасти уже знайшли нові методи розправи над грізними опонентами.

До прикладу, користувач Reddit під ніком supaboss2015 поділився на платформі власним білдом персонажа, який зосереджений навколо досить незвичного предмета – Lightning Perfume Bottle, себто пляшки парфумів.

Завдяки йому геймер зумів перемогти фінального боса доповнення – Promised Consort Radahn, всього лиш за 5 ударів.

Напрочуд потужна стратегія – дивитися відео

Як працює білд та де знайти парфум

Щоб отримати флакон, гравцям слід дослідити локацію Cerulean Coast. У північно-східній її частині необхідно знайти бездиханне тіло, в якому й буде предмет. Щоправда, слід остерігатися його охоронця.

Далі гравцю потрібно отримати Rolling Spark Ash of War за яким доведеться відправитися до Shadow Keep. Після цього у наш парфум слід додати Rolling Spark Ash of War – і половину справи зроблено.

Далі слід одягнути свого персонажа в сет броні Rakshasa, та спорядити його такими талісманами:

The Lightning Scorpion

Shard of Alexander

Aged One's Exultation

Perfumer Talisman

Потому, необхідно вжити кілька "розхідників":

Howl of Shabriri

Golden Vow

Lightning Cracked Tear

Bloodsucking Cracked Tear Wondrous Physick

Boiled Crab

Звучить доволі складно, але це все ж вартує результату.