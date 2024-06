Доповнення до відеоігор створені для того аби відкривати перед гравцями нові горизонти, додаючи цікаві сюжетні лінії чи ігрові виклики.

Цікаво Відчуйте себе учасником Євро: найкращі футбольні ігри для вашого смартфона у 2024 році

Про п'ять ігор, масштабні доповнення яких закарбувалися в пам'яті гравців та критиків як найкращі, розповість Games 24.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard

Розробники: Bethesda

Bethesda Рік виходу: 2012

2012 Платформи: ПК, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PS3, PS4, PS5 та Nintendo Switch

ПК, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PS3, PS4, PS5 та Nintendo Switch Оцінки від геймерів та критиків: 7.3/10 та 73/100 (тут і надалі за даними metacritic)

Чи мріяли ви колись стати мисливцем на вампірів або, можливо, навпаки, перетворитися на одного з "дітей ночі"?

Dawnguard для Skyrim пропонує гравцям зробити цей непростий вибір.

Трейлер доповнення – дивитися відео

Окрім цікавої сюжетної складової, DLC пропонує і низку інноваційних геймплейних рішень, як от нові здібності та можливості.

Bloodborne – The Old Hunters

Розробники: Fromsoftware

Fromsoftware Рік виходу: 2015

2015 Платформи: PS4

PS4 Оцінки від геймерів та критиків: 9.0/10 та 87/100

Однією з найбільших загадок ігрової індустрії є те, чому Sony наполегливо ігнорують бажання геймерів побачити ремейк та ПК версію Bloodborne.

Хітовий соулз-лайк став однією з кращих ігор PlayStation 4, а доповнення The Old Hunters є вишенькою на торті.

Трейлер DLC – перегляньте ролик

Воно робить історію гри більш повною, а також додає безліч нових предметів і босів, деякі з яких є одними з найкращих авторства Fromsfotware, якщо не найкращими в історії відеоігор взагалі.

GTA IV – The Lost And The Damned

Розробники: Rockstar

Rockstar Рік виходу: 2009

2009 Платформи: ПК, PS3, Xbox One

ПК, PS3, Xbox One Оцінки від геймерів та критиків: 8.0/10 та 90/100

Біль шанувальників Bloodborne можуть зрозуміти хіба що фанати Rockstar.

GTA V так і не отримала жодного сюжетного доповнення, хоча такі плани у розробників і були. І це напрочуд засмучує, враховуючи, що її попередниця – GTA IV мала одразу два крутезних DLC.

Хоча "The Ballad of Gay Tony" також заслуговує на увагу, нам все ж більше до смаку "The Lost And The Damned" – похмура та жорстока історія байкерської банди "The Lost".

Трейлер байкерського доповнення – дивитися відео

Гравці беруть на себе роль Джонні, який має врятувати свою банду від внутрішніх конфліктів та зовнішніх загроз. Завдяки цьому DLC в GTA IV з'явилося чимало нових видів зброї, транспорту та навіть завдань, що суттєво врізноманітнило геймплей.

Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty

Розробники: CD Projekt RED

CD Projekt RED Рік виходу: 2023

2023 Платформи: ПК, PS5, Xbox Series

ПК, PS5, Xbox Series Оцінки від геймерів та критиків: 7.5/10 та 89/100

Реабілітуватися в очах спільноти за провальний реліз Cyberpunk 2077 зумів серед іншого і завдяки цьому крутому шпигунському DLC.

Окрім цікавого сюжету, в якому гравцю належить рятувати президента тогочасних США, доповнення повністю перекроїло систему прокачки та вдосконалило чимало інших аспектів гри.

Трейлер DLC – перегляньте відео

Українським геймерам реліз "Ілюзії Свободи" подарував офіційну локалізацію, включно з основною грою.

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine

Розробники: CD Projekt RED

CD Projekt RED Рік виходу: 2016

2016 Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch Оцінки від геймерів та критиків: 9.2/10 та 92/100

До виходу Shadow of the Erdtree саме "Кров і вино" вважалося майстеркласом зі створення доповнень для відеоігор.

У ньому польські розробники подарували гравцям чарівний Туссент, який виявився настільки масштабним, що став не просто новою локацією, а цілим окремим світом, сповненим нових пригод, монстрів та героїв.

Трейлер доповнення – дивитися відео

Сподіваємось, що успіх доповнення для Elden Ring задасть планку для інших розробників та у майбутньому ми побачимо ще більше справді якісних DLC, які зможуть поповнити цей список.