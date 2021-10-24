Найкращі геймерські меми за останній тиждень: моди для God of War та історична точність Ubisoft
Джерело:24 канал
Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня геймери показали, який вигляд матимуть перші моди для God of War, а також згадали про історичну точність Ubisoft.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: "епічна" битва у Skyrim і хейтери Epic Games Store
10 місце – Історична точність
Кількість вподобань – 20 тисяч
Автор – Fancy-Commission-598
Ubisoft у 2007 році: ми видалили арбалет, щоб зробити все історично точно
Ubisoft у 2020 році:
9 місце – Що таке Call of Duty
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – Anuomni
Ласкаво просимо до CoD, де навкруги бігають снайпери, а люди, які грають зі штурмовими гвинтівками, ховаються по кутах.
8 місце – Працюючий метод
Кількість вподобань – 22 тисячі
Автор – Affectionate-Invite6
– Я нарешті дізнався, як можна зупинити час!
– Дивіться, якщо я зміню налаштування графіки з низьких на –
7 місце – Розробники Divinity знаються в політиці
Кількість вподобань – 35 тисяч
Автор – Cockyroachy
Політик:
Політик дає вам два бонусних бали до харизми, але ви втрачаєте бал інтелекту
6 місце – Краще разом
Кількість вподобань – 43 тисячі
Автор – Onfour
5 місце – Усе логічно
Кількість вподобань – 48 тисяч
Автор – ImPrettyWhack
Мої товариші: друже, чому ти в кожній відеогрі граєш за мага? Чому б не спробувати інші класи?
Я: королі помирають, королівства падають, але магія продовжує існувати.
4 місце – Знайома ситуація
Кількість вподобань – 71 тисяча
Автор – SrGrafo
– Я дістав його! Дістав…
– Що за –
– Бот! Відійди від мене!!!
– Дідько, рухайся!!!
3 місце – Стрибок віри
Кількість вподобань – 72 тисячі
Автор – BrianPotato2005
2 місце – Хороша ідея
Кількість вподобань – 79 тисяч
Автор – ninjawick
Sony: випускає God of War 4 на PC
Моддери через кілька хвилин...
1 місце – Можна збирати все!
Кількість вподобань – 88 тисяч
Автор – Dapper_Dildo
Коли ви вперше запускаєте відеогру та бачите, що інвентар необмежений