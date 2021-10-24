Найкращі геймерські меми за останній тиждень: моди для God of War та історична точність Ubisoft

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня геймери показали, який вигляд матимуть перші моди для God of War, а також згадали про історичну точність Ubisoft.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень ​Найкращі геймерські меми за останній тиждень: "епічна" битва у Skyrim і хейтери Epic Games Store

10 місце – Історична точність

Кількість вподобань – 20 тисяч

Автор – Fancy-Commission-598

Ubisoft у 2007 році: ми видалили арбалет, щоб зробити все історично точно

Ubisoft у 2020 році:

9 місце – Що таке Call of Duty

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – Anuomni

Ласкаво просимо до CoD, де навкруги бігають снайпери, а люди, які грають зі штурмовими гвинтівками, ховаються по кутах.

8 місце – Працюючий метод

Кількість вподобань – 22 тисячі

Автор – Affectionate-Invite6

– Я нарешті дізнався, як можна зупинити час!

– Дивіться, якщо я зміню налаштування графіки з низьких на –

7 місце – Розробники Divinity знаються в політиці

Кількість вподобань – 35 тисяч

Автор – Cockyroachy

Політик:

Політик дає вам два бонусних бали до харизми, але ви втрачаєте бал інтелекту

6 місце – Краще разом

Кількість вподобань – 43 тисячі

Автор – Onfour

5 місце – Усе логічно

Кількість вподобань – 48 тисяч

Автор – ImPrettyWhack

Мої товариші: друже, чому ти в кожній відеогрі граєш за мага? Чому б не спробувати інші класи?

Я: королі помирають, королівства падають, але магія продовжує існувати.

4 місце – Знайома ситуація

Кількість вподобань – 71 тисяча

Автор – SrGrafo

– Я дістав його! Дістав…

– Що за –

– Бот! Відійди від мене!!!

– Дідько, рухайся!!!

3 місце – Стрибок віри

Кількість вподобань – 72 тисячі

Автор – BrianPotato2005

2 місце – Хороша ідея

Кількість вподобань – 79 тисяч

Автор – ninjawick

Sony: випускає God of War 4 на PC

Моддери через кілька хвилин...

1 місце – Можна збирати все!

Кількість вподобань – 88 тисяч

Автор – Dapper_Dildo

Коли ви вперше запускаєте відеогру та бачите, що інвентар необмежений