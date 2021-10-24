На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: "эпическая" битва в Skyrim и хейтеры сервиса EGS
10 место – Историческая точность
Количество лайков – 20 тысяч
Автор – Fancy-Commission-598
Ubisoft в 2007 году: мы удалили арбалет, чтобы сделать все исторически точно
Ubisoft в 2020 году:
9 место – Что такое Call of Duty
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – Anuomni
Добро пожаловать в CoD, где вокруг бегают снайперы, а люди, которые играют со штурмовыми винтовками, прячутся по углам.
8 место – Работающий метод
Количество лайков – 22 тысячи
Автор – Affectionate-Invite6
– Я наконец-то узнал, как можно остановить время!
– Смотрите, если я изменю настройки графики с низких на –
7 место – Разработчики Divinity разбираются в политике
Количество лайков – 35 тысяч
Автор – Cockyroachy
Политик:
Политик дает вам два бонусных балла к харизме, но вы теряете балл интеллекта
6 место – Лучше вместе
Количество лайков – 43 тысячи
Автор – Onfour
5 место – Все логично
Количество лайков – 48 тысяч
Автор – ImPrettyWhack
Мои товарищи: друг, почему ты в каждой видеоигре играешь за мага? Почему бы не попробовать другие классы?
Я: короли умирают, королевства падают, но магия продолжает существовать.
4 место – Знакомая ситуация
Количество лайков – 71 тысяча
Автор – SrGrafo
– Я достал его! Достал...
– Что за –
– Бот! Отойди от меня!!!
– Черт, двигайся!!!
3 место – Прыжок веры
Количество лайков – 72 тысячи
Автор – BrianPotato2005
2 место – Хорошая идея
Количество лайков – 79 тысяч
Автор – ninjawick
Sony: выпускает God of War 4 на PC
Моддеры через несколько минут...
1 место – Можно собирать все!
Количество лайков – 88 тысяч
Автор – Dapper_Dildo
Когда вы впервые запускаете видеоигру и видите, что инвентарь неограниченный