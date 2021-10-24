На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю ​Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: "эпическая" битва в Skyrim и хейтеры сервиса EGS

10 место – Историческая точность

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – Fancy-Commission-598

Ubisoft в 2007 году: мы удалили арбалет, чтобы сделать все исторически точно

Ubisoft в 2020 году:

9 место – Что такое Call of Duty

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – Anuomni

Добро пожаловать в CoD, где вокруг бегают снайперы, а люди, которые играют со штурмовыми винтовками, прячутся по углам.

8 место – Работающий метод

Количество лайков – 22 тысячи

Автор – Affectionate-Invite6

– Я наконец-то узнал, как можно остановить время!

– Смотрите, если я изменю настройки графики с низких на –

7 место – Разработчики Divinity разбираются в политике

Количество лайков – 35 тысяч

Автор – Cockyroachy

Политик:

Политик дает вам два бонусных балла к харизме, но вы теряете балл интеллекта

6 место – Лучше вместе

Количество лайков – 43 тысячи

Автор – Onfour

5 место – Все логично

Количество лайков – 48 тысяч

Автор – ImPrettyWhack

Мои товарищи: друг, почему ты в каждой видеоигре играешь за мага? Почему бы не попробовать другие классы?

Я: короли умирают, королевства падают, но магия продолжает существовать.

4 место – Знакомая ситуация

Количество лайков – 71 тысяча

Автор – SrGrafo

– Я достал его! Достал...

– Что за –

– Бот! Отойди от меня!!!

– Черт, двигайся!!!

3 место – Прыжок веры

Количество лайков – 72 тысячи

Автор – BrianPotato2005

2 место – Хорошая идея

Количество лайков – 79 тысяч

Автор – ninjawick

Sony: выпускает God of War 4 на PC

Моддеры через несколько минут...

1 место – Можно собирать все!

Количество лайков – 88 тысяч

Автор – Dapper_Dildo

Когда вы впервые запускаете видеоигру и видите, что инвентарь неограниченный