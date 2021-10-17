На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: жизнь в Valheim и игра в PlayStation
10 место – Только в Far Cry такое возможно
Количество лайков – 16 тысяч
Автор – Square_Breath_8268
9 место – Шанс есть всегда
Количество лайков – 18 тысяч
Автор – Jethro1100
Когда впервые увидел великана в Skyrim!
– Наконец-то достойный оппонент! Наша битва будет легендарной.
8 место – В консолей также есть чувства
Количество лайков – 19 тысяч
Автор – SerMercutio
Nintendo: помните, когда-то мы были игровыми системами?
SEGA: да.
Atari: у меня нет памяти.
7 место – Лучший антагонист в истории серии Far Cry?
Количество лайков – 26 тысяч
Автор – buldurz
6 место – Непростая битва
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – ImPrettyWhack
Когда вы 34-й раз нападаете на босса, но мозг продолжает вам говорить, что уже 4 утра и время на работу:
– Тихо, голова
5 место – И так всегда
Количество лайков – 51 тысяча
Автор – Achyutth_
– К черту Epic Games Store!
– Да! К черту их!
– Подождите, а вы не собираете бесплатные игры?
– О да, каждый четверг, мне очень нравится это.
4 место – Дорога приключений именно такая
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – Jethro1100
3 место – Неожиданная помощь
Количество лайков – 64 тысячи
Автор – ImPrettyWhack
Когда в городе на вас нападает враг высокого уровня, но охранники (неигровые персонажи) мгновенно уничтожают его
2 место –Бывает и больше...
Количество лайков – 71 тысяча
Автор – Alzward
Босс падает, но потом раздается музыка и арена загорается:
– На что-то подобное можно было ожидать
Вы остались без исцелений и почти без здоровья, но смогли победить вторую его фазу:
– На что-то подобное можно было ожидать (кашляя)
Хор начинает петь на латинском языке:
1 место – Классические моды
Количество лайков – 78 тысяч
Автор – SrGrafo
– Я бы хотел, чтобы в магазинах было больше патронов
– Возможно, для этого есть какой-то мод.
Модификации:
Мод на магазин, в котором более 10 миллионов патронов
Мод на бесконечные боеприпасы
Мод на сексуальное оружие
4K ReShade мод, который исправляет оружие