На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Это интересно Крысы, тараканы, мыши и ящерицы: вышел геймплейный трейлер необычной стратегии Ratten Reich
10 место – Очевидный выбор
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – Skabreus
Я: не буду платить за эту рубашку 30 долларов
Также я:
9 место – Обычно все наоборот
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – SorrowCloud
– Сейчас час ночи, играем, пока не проиграем
– То есть всю ночь?
8 место – Классика
Количество лайков – 20 тысяч
Автор – Gabriel711
Спасти принцессу Пич
Сыграть в гольф и теннис, а также принять участие в заезде на картах, с парнем, который ее похитил
7 место – В видеоиграх все работает именно так
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – NonRock
– Доктор, я чувствую себя нехорошо
– Проверим ваш показатель здоровья
– Вас должна исцелить пища, которую можно найти на любой помойке
6 место – Игра на перспективу
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – GerardFernandez
– Пфф, только 15, ха-ха
Через две минуты
– Нееет
5 место – Жизнь в Valheim
Количество лайков – 40 тысяч
Автор – Arcrave
– Жизнь здесь, в Valheim, обычно довольно хорошая. Честный день работы, и честный день отдыха.
Звуки копыт и скрип
– Обычно...
4 место – Игра в PlayStation
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – TheLeener
Что видят другие:
Что видят геймеры:
3 место – Где мой...
Количество лайков – 55 тысяч
Автор – Jethro1100
– Где мой папа?
– Где мой ребенок?
– Где мое возвращение средств?
2 место – Все знают эту миссию
Количество лайков – 62 тысячи
Автор – GardenData61371
Я: стараюсь быть незаметным
Far Cry 3: запускает взрывной дабстеп
Я: к черту
1 место – Еще один ход...
Количество лайков – 97 тысяч
Автор – SrGrafo
– Хочешь сыграть в стратегию?
– Да, а как долго надо играть?
– Примерно две минуты
– Или три с половиной часа