На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Це цікаво Щури, таргани, миші та ящірки: вийшов геймплейний трейлер незвичайної стратегії Ratten Reich

10 місце – Очевидний вибір

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – Skabreus

Я: не буду платити за цю сорочку 30 доларів

Також я:

9 місце – Зазвичай все навпаки

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – SorrowCloud

– Зараз перша година ночі, граймо, поки не програємо

– Тобто всю ніч?

8 місце – Класика

Кількість вподобань – 20 тисяч

Автор – Gabriel711

Врятувати принцесу Піч

Зіграти в гольф і теніс, а також взяти участь у заїзді на картах, з хлопцем, який її викрав

7 місце – У відеоіграх все працює саме так

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – NonRock

– Докторе, я почуваюся недобре

– Перевірмо ваш показник здоров'я

– Вас повинна зцілити їжа, яку можна знайти на будь-якому смітнику

6 місце – Гра на перспективу

Кількість вподобань – 34 тисячі

Автор – GerardFernandez

– Пфф, лише 15, ха-ха

Через дві хвилин

– Нііі

5 місце – Життя у Valheim

Кількість вподобань – 40 тисяч

Автор – Arcrave

– Життя тут, у Valheim, зазвичай досить хороше. Чесний день роботи, та чесний день відпочинку.

Звуки копит та скрип

– Зазвичай...

4 місце – Гра в PlayStation

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – TheLeener

Що бачать інші:

Що бачать геймери:

3 місце – Де мій...

Кількість вподобань – 55 тисяч

Автор – Jethro1100

– Де мій тато?

– Де моя дитина?

– Де моє повернення коштів?

2 місце – Усі знають цю місію

Кількість вподобань – 62 тисячі

Автор – GardenData61371

Я: намагаюся бути непомітним

Far Cry 3: запускає вибуховий дабстеп

Я: до біса

1 місце – Ще один хід...

Кількість вподобань – 97 тисяч

Автор – SrGrafo

– Хочеш зіграти в стратегію?

– Так, а як довго потрібно грати?

– Приблизно дві хвилини

– Або три з половиною години