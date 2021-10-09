На початку вересня видавництво Crytivo та студія Metall Adler Studio анонсували, що запускають на Kickstarter кампанію зі збору коштів на розробку гри Ratten Reich. За місяць вони планували зібрати 27 тисяч доларів, щоправда, розробники вже встигли отримати понад 90 тисяч доларів. Тобто геймерів ця відеогра одразу ж зацікавила.

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Отже, Ratten Reich – це стратегія в реальному часі, у якій потрібно грати за різноманітних антропоморфних тварин. У самій відеогрі реальні події будуть переплітатися з фантастикою. Річ у тім, що всі тварини, які є в грі, мають певних аналогів в реальності. А всі події відбуваються у всесвіті, який дуже нагадує наш світ часів Першої світової війни.

Загалом у Ratten Reich буде п'ять ігрових фракцій: Щурячий Рейх (Німецька імперія), Республіка вільних мишей (союз 38 європейських країн), таргани з CAR (Російська імперія), варани з Червоного Дракону (Республіка Китай) та агами з Імперії Сонця (Японська імперія). Зрозуміло, що у всіх цих вигаданих країн будуть певні особливості, наприклад, агами домінують на морі, таргани можуть вижити при будь-якій погоді, а щури роблять ставку на свою військову силу.

Розробники відзначили, що в грі Ratten Reich буде три сюжетні кампанії (кожна на 15 годин), динамічна система руйнувань, понад 70 унікальних юнітів, чимало різноманітної зброї та техніки (можна налаштовувати), а також багатокористувацький режим. Цікаво, що в цій відеогрі має з'явитися не лише вигляд зверху, а й від першої особи.

Реліз гри Ratten Reich має відбутися у вересні 2022 року на PC (Steam), а трохи згодом на Xbox та PlayStation. Наостанок варто відзначити, що з детальною інформацією про цей проєкт можна ознайомитися за цим посиланням.

Геймплейний трейлер відеогри Ratten Reich: відео