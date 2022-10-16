Найкращі меми з розділу "gaming" на Reddit, що на цьому тижні набрали найбільше вподобань серед користувачів порталу, зібрав для вас 24 канал.
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10 місце – "Моя мама: відеоігри провокують жорстокість, тобі не слід у них грати. Тим часом чим я займаюсь в відеогрі:"
Кількість вподобань – 7.5 тисяч
Автор – gratefulwidth
9 місце – Актори Mortal Kombat колись і зараз.
Кількість вподобань – 8.3 тисяч
Автор – Far_Barnacle_4581
8 місце – "Треба віддати належне Bethesda за цю двоствольну рушницю, що використовує боєприпаси до гвинтівки, якими стріляє з квадратних стволів у 2330 році" (скриншот зі Starfield)
Кількість вподобань – 16.7 тисяч
Автор – PatFury
7 місце – Тоді це не здавалося дивним
Кількість вподобань – 20 тисяч
Автор – Altruistic_Buddy_422
6 місце – Продавець: – Ми Скоро зачиняємось!
Кількість вподобань – 23.6 тисячі
Автор – Rubikx107
Я, який 2 години лазив навкарачки біля секції вживаних ігор
5 місце – Якби Маріо у фільмі був би більш схожий на оригінальний дизайн з ігор
Кількість вподобань – 41.4 тисяча
Автор – SeeOurTea
4 місце – Найперша та найновіша ігри студії Bethesda
Кількість вподобань – 47.5 тисяч
Автор – GummyZombies
3 місце – Добрий дядечко Маріо Карт
Кількість вподобань – 63.3 тисячі
Автор – PeaWea
У тебе немає гри, але в одного з твоїх 7 друзів вона є? Чорт з ним, всі ви восьмеро можете грати будь-які мапи, кубки та мініігри абсолютно безплатно
2 місце – Минуло вже 84 роки…
Кількість вподобань – 64.3 тисячі
Автор – Ratmatazz
Якщо у вас є улюблений візерунок, то скоріше за все ваша спина вже болить, коли ви прокидаєтесь
1 місце – Ймовірно, найкращий екран з підказкою у відеоіграх (Plants vs. Zombies)
Кількість вподобань – 70.1 тисяч
Автор – Vast_Coast_6697
Підказка для гри у Plants vs. Zombies
Коли зомбі з'являються, просто сидіть на місці та нічого не робіть. Ви виграєте, коли зомбі дістануться до вашого будинку.
* ця підказка надана вам від Зомбі