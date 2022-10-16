Найкращі меми з розділу "gaming" на Reddit, що на цьому тижні набрали найбільше вподобань серед користувачів порталу, зібрав для вас 24 канал.

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10 місце – "Моя мама: відеоігри провокують жорстокість, тобі не слід у них грати. Тим часом чим я займаюсь в відеогрі:"

Кількість вподобань – 7.5 тисяч

Автор – gratefulwidth

9 місце – Актори Mortal Kombat колись і зараз.

Кількість вподобань – 8.3 тисяч

Автор – Far_Barnacle_4581

8 місце – "Треба віддати належне Bethesda за цю двоствольну рушницю, що використовує боєприпаси до гвинтівки, якими стріляє з квадратних стволів у 2330 році" (скриншот зі Starfield)

Кількість вподобань – 16.7 тисяч

Автор – PatFury

7 місце – Тоді це не здавалося дивним

Кількість вподобань – 20 тисяч

Автор – Altruistic_Buddy_422

6 місце – Продавець: – Ми Скоро зачиняємось!

Кількість вподобань – 23.6 тисячі

Автор – Rubikx107

Я, який 2 години лазив навкарачки біля секції вживаних ігор

5 місце – Якби Маріо у фільмі був би більш схожий на оригінальний дизайн з ігор

Кількість вподобань – 41.4 тисяча

Автор – SeeOurTea

4 місце – Найперша та найновіша ігри студії Bethesda

Кількість вподобань – 47.5 тисяч

Автор – GummyZombies

3 місце – Добрий дядечко Маріо Карт

Кількість вподобань – 63.3 тисячі

Автор – PeaWea

У тебе немає гри, але в одного з твоїх 7 друзів вона є? Чорт з ним, всі ви восьмеро можете грати будь-які мапи, кубки та мініігри абсолютно безплатно

2 місце – Минуло вже 84 роки…

Кількість вподобань – 64.3 тисячі

Автор – Ratmatazz

Якщо у вас є улюблений візерунок, то скоріше за все ваша спина вже болить, коли ви прокидаєтесь

1 місце – Ймовірно, найкращий екран з підказкою у відеоіграх (Plants vs. Zombies)

Кількість вподобань – 70.1 тисяч

Автор – Vast_Coast_6697

Підказка для гри у Plants vs. Zombies

Коли зомбі з'являються, просто сидіть на місці та нічого не робіть. Ви виграєте, коли зомбі дістануться до вашого будинку.

* ця підказка надана вам від Зомбі