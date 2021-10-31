Найкращі геймерські меми за останній тиждень: поліція з GTA та ідеальний костюм на Геловін
Джерело:24 канал
Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери знайшли ідеальний костюм на Геловін, а також показали, як працює "доблесна" поліція з GTA: San Andreas.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: моди для God of War та історична точність Ubisoft
10 місце – Здається, в когось проблеми
Кількість вподобань – 16 тисяч
Автор – Macroc0sM
Я, коли завантажив безплатно тисячу ігор:
Я, коли ФБР вибиває мої двері:
9 місце – Звичайна гра в Mortal Kombat
Кількість вподобань – 20 тисяч
Автор – ImPrettyWhack
Мій брат: привіт, хочеш зіграти в Mortal Kombat? Я можу виграти ШІ на дуже високому рівні складності!
Також мій брат, коли я переміг його, безладно натискаючи кнопки:
8 місце – Класичний стелс
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – Battles_45
Гра: цю місію потрібно проходити в стелсі, переконайтеся, що вас не помітив ворог
Я:
7 місце – Коли треба вчитися
Кількість вподобань – 34 тисячі
Автор – ImPrettyWhack
Коли ви вперше граєте в олдскульну RPG і відкриваєте інструкцію на 400 сторінок:
– Я мушу відпочити зараз. Я втомився читати.
6 місце – Ідеальний костюм на Геловін
Кількість вподобань – 46 тисяч
Автор – iH8PoorPpl
5 місце – Цікавий варіант відомого мему
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – AskinggAlesana
Ми виграємо, синку?
4 місце – І так вже кілька років
Кількість вподобань – 65 тисяч
Автор – Temporary_Noise_9123
Працівник: які плани щодо нової FIFA?
Electronic Arts: перейменувати папку
3 місце – Казуальні?
Кількість вподобань – 74 тисячі
Автор – Appointment-Funny
2 місце – Кат-сцена, яка "зцілює"
Кількість вподобань – 75 тисяч
Автор – _Xyreo_
1 місце – "Доблесна" поліція з GTA: San Andreas
Кількість вподобань – 87 тисяч
Автор – BrianPotato2005