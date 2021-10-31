Найкращі геймерські меми за останній тиждень: поліція з GTA та ідеальний костюм на Геловін

Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери знайшли ідеальний костюм на Геловін, а також показали, як працює "доблесна" поліція з GTA: San Andreas.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: моди для God of War та історична точність Ubisoft

10 місце – Здається, в когось проблеми

Кількість вподобань – 16 тисяч

Автор – Macroc0sM

Я, коли завантажив безплатно тисячу ігор:

Я, коли ФБР вибиває мої двері:

9 місце – Звичайна гра в Mortal Kombat

Кількість вподобань – 20 тисяч

Автор – ImPrettyWhack

Мій брат: привіт, хочеш зіграти в Mortal Kombat? Я можу виграти ШІ на дуже високому рівні складності!

Також мій брат, коли я переміг його, безладно натискаючи кнопки:

8 місце – Класичний стелс

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – Battles_45

Гра: цю місію потрібно проходити в стелсі, переконайтеся, що вас не помітив ворог

Я:

7 місце – Коли треба вчитися

Кількість вподобань – 34 тисячі

Автор – ImPrettyWhack

Коли ви вперше граєте в олдскульну RPG і відкриваєте інструкцію на 400 сторінок:

– Я мушу відпочити зараз. Я втомився читати.

6 місце – Ідеальний костюм на Геловін

Кількість вподобань – 46 тисяч

Автор – iH8PoorPpl

5 місце – Цікавий варіант відомого мему

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – AskinggAlesana

Ми виграємо, синку?

4 місце – І так вже кілька років

Кількість вподобань – 65 тисяч

Автор – Temporary_Noise_9123

Працівник: які плани щодо нової FIFA?

Electronic Arts: перейменувати папку

3 місце – Казуальні?

Кількість вподобань – 74 тисячі

Автор – Appointment-Funny

2 місце – Кат-сцена, яка "зцілює"

Кількість вподобань – 75 тисяч

Автор – _Xyreo_

1 місце – "Доблесна" поліція з GTA: San Andreas

Кількість вподобань – 87 тисяч

Автор – BrianPotato2005