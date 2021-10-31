На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: моды для God of War и историческая точность Ubisoft
10 место – Похоже, у кого-то проблемы
Количество лайков – 16 тысяч
Автор – Macroc0sM
Я, когда загрузил бесплатно тысячу игр:
Я, когда ФБР выбивает мою дверь:
9 место – Обычная игра в Mortal Kombat
Количество лайков – 20 тысяч
Автор – ImPrettyWhack
Мой брат: привет, хочешь сыграть в Mortal Kombat? Я могу выиграть ИИ на очень высоком уровне сложности!
Также мой брат, когда я победил его, беспорядочно нажимая кнопки:
8 место – Классический стелс
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – Battles_45
Игра: эту миссию нужно проходить в стелсе, убедитесь, что вас не заметил враг
Я:
7 место – Когда нужно учиться
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – ImPrettyWhack
Когда вы впервые играете в олдскульную RPG и открываете инструкцию на 400 страниц:
– Я должен отдохнуть сейчас. Я устал читать.
6 место – Идеальный костюм на Хэллоуин
Количество лайков – 46 тысяч
Автор – iH8PoorPpl
5 место – Интересный вариант известного мема
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – AskinggAlesana
Мы выиграем, сынок?
4 место – И так уже несколько лет
Количество лайков – 65 тысяч
Автор – Temporary_Noise_9123
Сотрудник: какие планы по новой FIFA?
Electronic Arts: переименовать папку
3 место – Казуальные?
Количество лайков – 74 тысячи
Автор – Appointment-Funny
2 место – Кат-сцена, которая "исцеляет"
Количество лайков – 75 тысяч
Автор – _Xyreo_
1 место – "Доблестная" полиция из GTA: San Andreas
Количество лайков – 87 тысяч
Автор – BrianPotato2005