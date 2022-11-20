Найпопулярніші пости розділу "gaming" на порталі Reddit, що цього тижня зібрали найбільше вподобань серед користувачів, зібрав для вас 24 канал.
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10 місце – Ідеального актора для ролі Кратоса не існує...
Кількість вподобань – 8.7 тисяч
Автор – Flimsy_Ad5422
9 місце – Щастя в дрібницях
Кількість вподобань – 11.8 тисяч
Автор – StrangelyGrimm
*Простий урок, якого нас вчать відеоігри*
8 місце – Глітч у Pokemon Scarlet and Violet
Кількість вподобань – 16.7 тисяч
Автор – BahamasGreatCrossing
- У новій Pokemon Scarlet and Violet, якщо використати одну з емоцій під час селфі у режимі камери та вийти в меню, ваш персонаж продовжить використовувати ту саму емоцію і поза режимом камери. Я випадково так зробив і тепер мій персонаж постійно виглядає так, наче у нього депресія.
7 місце – Порівняння графіки на старих консолях та сучасній Switch
Кількість вподобань – 20.8 тисяч
Автор – TherazgrizGaming
6 місце – "Чи можемо ми зійтися на тому, що настав час для ремастеру цієї легендарної класики?"
Кількість вподобань – 28.5 тисяч
Автор – itsmyfirsttimegoeasy
5 місце – Кумедний глітч у новій Pokemon Scarlet and Violet
Кількість вподобань – 33.7 тисячі
Автор – BahamasGreatCrossing
4 місце – Кірбі та гострий перець
Кількість вподобань – 41.6 тисяча
Автор – unsentCrangon32
3 місце – Проблеми Кратоса
Кількість вподобань – 53.9 тисячі
Автор – Hoppy_Doodle
*спокійно підіймає гігантську брилу*
- О ні, цей шлях заблоковано!
2 місце – "Нарешті апгрейднувся до PS5 – приголомшливо"
Кількість вподобань – 74.2 тисячі
Автор – SadConfusion6
1 місце – "Найприбутковіша франшиза у світі виглядає як гра для PS2"
Кількість вподобань – 81.7 тисяча
Автор – kaworuscott