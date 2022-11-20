Найпопулярніші пости розділу "gaming" на порталі Reddit, що цього тижня зібрали найбільше вподобань серед користувачів, зібрав для вас 24 канал.

Цікаво PIN-UP Ukraine сплатила 170 мільйонів гривень податків у 2022 році

10 місце – Ідеального актора для ролі Кратоса не існує...

Кількість вподобань – 8.7 тисяч

Автор – Flimsy_Ad5422

9 місце – Щастя в дрібницях

Кількість вподобань – 11.8 тисяч

Автор – StrangelyGrimm

- У мене є їжа. У мене є вода. Я не кровоточу. Це був хороший день.

*Простий урок, якого нас вчать відеоігри*

8 місце – Глітч у Pokemon Scarlet and Violet

Кількість вподобань – 16.7 тисяч

Автор – BahamasGreatCrossing

- У новій Pokemon Scarlet and Violet, якщо використати одну з емоцій під час селфі у режимі камери та вийти в меню, ваш персонаж продовжить використовувати ту саму емоцію і поза режимом камери. Я випадково так зробив і тепер мій персонаж постійно виглядає так, наче у нього депресія.

7 місце – Порівняння графіки на старих консолях та сучасній Switch

Кількість вподобань – 20.8 тисяч

Автор – TherazgrizGaming

6 місце – "Чи можемо ми зійтися на тому, що настав час для ремастеру цієї легендарної класики?"

Кількість вподобань – 28.5 тисяч

Автор – itsmyfirsttimegoeasy

5 місце – Кумедний глітч у новій Pokemon Scarlet and Violet

Кількість вподобань – 33.7 тисячі

Автор – BahamasGreatCrossing

4 місце – Кірбі та гострий перець

Кількість вподобань – 41.6 тисяча

Автор – unsentCrangon32

3 місце – Проблеми Кратоса

Кількість вподобань – 53.9 тисячі

Автор – Hoppy_Doodle

*спокійно підіймає гігантську брилу*

- О ні, цей шлях заблоковано!

2 місце – "Нарешті апгрейднувся до PS5 – приголомшливо"

Кількість вподобань – 74.2 тисячі

Автор – SadConfusion6

1 місце – "Найприбутковіша франшиза у світі виглядає як гра для PS2"

Кількість вподобань – 81.7 тисяча

Автор – kaworuscott