Найкращі геймерські меми за останній тиждень: ремастер Red Dead Redemption 2 та "вічний" Skyrim
Джерело:24 канал
Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент. Вони показали, який вигляд може мати ремастер Red Dead Redemption 2, а також згадали про Skyrim.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: завдання в CS:GO та приціл з Battlefield 2042
10 місце – Схоже на правду
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – Greysbastard
9 місце – Зі спогадами так завжди
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – Flashyredman
Як ми уявляємо відеоігри, які вийшли давно
Який вони мають вигляд насправді
8 місце – Саме так все і є
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – Working-Ad3382
Як я уявляю геймерів, які грають в мобільні ігри
7 місце – У такі часи живемо
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – Wilkillerxl1
– Хлопці, допоможіть мені, що тут відбувається
6 місце – Найскладніша частина
Кількість вподобань – 26 тисяч
Автор – lvl2frog
– Як відеогра? Ти грав цілий день
– Весело, але я застряг на цій частині
– Якій частині?
Створіть вашого персонажа
5 місце – І так у всіх таких відеоіграх
Кількість вподобань – 28 тисяч
Автор – ra4ul123
Перший сезон
П'ятий сезон
4 місце – Колись всі ці ігри вийдуть...
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – sayheysimon
Геймери, які чекають на…
Нову частину в серії The Legend of Zelda
Нову частину в серії Mario Kart
Нову частину в серії GTA
Нову частину в серії The Elder Scrolls
– Легенда говорить, що він все ще чекає
3 місце – І це ще не кінець
Кількість вподобань – 53 тисячі
Автор – CheekiBreeki_Artyom
2 місце – Класика жанру
Кількість вподобань – 84 тисячі
Автор – SrGrafo
Мені набридло, що ви, хлопці, випускаєте незакінчені та забаговані ігри, які створені лише для легкої наживи. До біса, хто це все фінансує?!
1 місце – Біжи, Форрест! Біжи!
Кількість вподобань – 87 тисяч
Автор – ListerineAfterOral
Спідраннери, які намагаються втекти від NPC, який активує сцену, яку не можна пропустити