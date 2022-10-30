Розділ "gaming" на Reddit завжди є осередком кумедних мемів, а ті, які набрали найбільше вподобань серед користувачів впродовж цього тижня, традиційно зібрав для вас 24 канал.

Цікаво Зіркові геймери: любов до якої гри об'єднує Дрейка, Фінна Вулфгарда та Златана Ібрагімовича

10 місце – Снорлаксу знадобилося 17 років та 8 місяців, щоб встати на ноги

Кількість вподобань – 6.4 тисячі

Автор – namenamezaa

9 місце – Різні пріоритети

Кількість вподобань – 6.8 тисяч

Автор – prettycutes

- Ховатися в смітнику? Я що схожа тобі на якесь сміття?

*тим часом в Іспанії*

8 місце – "Іноді лише меню гри достатньо, щоб зрозуміти, що кошти були витрачені не дарма"

Кількість вподобань – 8.5 тисяч

Автор – Finn_Flame

7 місце – Собаки у відеоіграх

Кількість вподобань – 9.9 тисяч

Автор – TieLarge

- Розробники Fallout: Додаймо собаку, вони будуть в захваті.

- Геймери: Ой, йди сюди, дай тебе попестити. Хто хороший песик?

- Розробники Metro: Ми хотіли зробити цю локацію бандитською засідкою і пес мав заманювати гравців всередину. Цю ідею відкинули, після того, як більшість тестерів просто вбивали собаку тільки-но її побачивши й не через паніку.

6 місце – "Дякую, Bethesda"

Кількість вподобань – 12.1 тисяч

Автор – Elolet

- Ти бачив щось небезпечне?

5 місце – Гарбузова турель із Portal на Геловін

Кількість вподобань – 12.1 тисяч

Автор – RealWorldJunkie

4 місце – "Було знайдено древній артефакт"

Кількість вподобань – 13.9 тисяч

Автор – AmuhDoang

3 місце – "Натяк на Fallout 76 у Fallout 3"

Кількість вподобань – 19 тисяч

Автор – lisatsallee

2 місце – Еволюція ігрових консолей і стабільні 30 fps

Кількість вподобань – 35.5 тисяч

Автор – Bomblord1

1 місце – Ігри з лайв сервісом – це величезна помилка.

Кількість вподобань – 62.9 тисячі

Автор – stanthetulip

Уявіть, що Spider-Man (2018) став умовно безплатним, тому що продажі впали, але вийшло оновлення, яке заблокувало усі існуючі скіни і встановило на них ціну по 20 доларів за кожен, навіть для тих, хто вже купив гру раніше – це те, чим зараз є Overwatch 2.