Розділ "gaming" на Reddit завжди є осередком кумедних мемів, а ті, які набрали найбільше вподобань серед користувачів впродовж цього тижня, традиційно зібрав для вас 24 канал.
Цікаво Зіркові геймери: любов до якої гри об'єднує Дрейка, Фінна Вулфгарда та Златана Ібрагімовича
10 місце – Снорлаксу знадобилося 17 років та 8 місяців, щоб встати на ноги
Кількість вподобань – 6.4 тисячі
Автор – namenamezaa
9 місце – Різні пріоритети
Кількість вподобань – 6.8 тисяч
Автор – prettycutes
- Ховатися в смітнику? Я що схожа тобі на якесь сміття?
*тим часом в Іспанії*
8 місце – "Іноді лише меню гри достатньо, щоб зрозуміти, що кошти були витрачені не дарма"
Кількість вподобань – 8.5 тисяч
Автор – Finn_Flame
7 місце – Собаки у відеоіграх
Кількість вподобань – 9.9 тисяч
Автор – TieLarge
- Розробники Fallout: Додаймо собаку, вони будуть в захваті.
- Геймери: Ой, йди сюди, дай тебе попестити. Хто хороший песик?
- Розробники Metro: Ми хотіли зробити цю локацію бандитською засідкою і пес мав заманювати гравців всередину. Цю ідею відкинули, після того, як більшість тестерів просто вбивали собаку тільки-но її побачивши й не через паніку.
6 місце – "Дякую, Bethesda"
Кількість вподобань – 12.1 тисяч
Автор – Elolet
- Ти бачив щось небезпечне?
5 місце – Гарбузова турель із Portal на Геловін
Кількість вподобань – 12.1 тисяч
Автор – RealWorldJunkie
4 місце – "Було знайдено древній артефакт"
Кількість вподобань – 13.9 тисяч
Автор – AmuhDoang
3 місце – "Натяк на Fallout 76 у Fallout 3"
Кількість вподобань – 19 тисяч
Автор – lisatsallee
2 місце – Еволюція ігрових консолей і стабільні 30 fps
Кількість вподобань – 35.5 тисяч
Автор – Bomblord1
1 місце – Ігри з лайв сервісом – це величезна помилка.
Кількість вподобань – 62.9 тисячі
Автор – stanthetulip
Уявіть, що Spider-Man (2018) став умовно безплатним, тому що продажі впали, але вийшло оновлення, яке заблокувало усі існуючі скіни і встановило на них ціну по 20 доларів за кожен, навіть для тих, хто вже купив гру раніше – це те, чим зараз є Overwatch 2.